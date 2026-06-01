Panorama alentador en el ámbito financiero: “Los números de ganancia comercial vienen batiendo nuevos récords”

El CEO de Wynn Securities, Fabio Saraniti, conversó con Canal E y se refirió al escenario financiero argentino y aseguró que el Gobierno mantiene una posición sólida para afrontar los próximos vencimientos de deuda, en un contexto marcado por la fuerte liquidación de exportaciones, el ingreso de dólares financieros y la baja del riesgo país.

Según explicó Fabio Saraniti, “la mayoría de los números que se publicaron el año pasado, inclusive hasta los más optimistas, los números de ganancia comercial se vienen superando mes a mes, batiendo nuevos récords”. En esa línea, sostuvo que, “no creo que cambie mucho de acá a fin de año”.

Auge en el complejo exportador

Asimismo, destacó que el principal sostén del mercado cambiario sigue siendo el complejo exportador. “Los precios de todo lo que exporta Argentina vienen muy bien. Minerales, combustibles líquidos, agroindustria, inclusive ganadería, también son precios que están muy altos a nivel mundial”, afirmó.

Además, Saraniti remarcó que, “la cosecha este año va a ser récord, la de maíz es récord absoluto” y agregó que, “vamos a tener flujo todavía importante, probablemente dure un poquito más hasta julio la liquidación de agro”.

Cómo se posiciona la brecha turística

En paralelo, señaló que también mejoró el frente turístico. “El ingreso de turistas sube año a año un poquito más de 10%” mientras que “la salida de argentinos, por el contrario, está bajando 10%”. De acuerdo con su análisis, “en la media móvil de 12 meses, el turismo bajó 2.000 millones de dólares”.

Sobre el acceso al mercado internacional, el entrevistado consideró que el escenario es cada vez más favorable. “El riesgo país está casi en el mínimo de la era milenial”, sostuvo, y anticipó: “Yo creo que lo vamos a perforar”. En ese sentido, explicó que, “entre 400 y 450, yo creo que es una zona de emisión de deuda en el mercado internacional”.

También remarcó el fortalecimiento de la posición del Banco Central. “Hoy la posición de futuros es un poquito más de 600 millones de dólares”, detalló, y recordó que, “desde octubre del año pasado hasta ahora” se eliminó “una posición vendida de casi 7.000 millones de dólares”.