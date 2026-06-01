Roberto Geretto sobre la morosidad bancaria: "Nuestro escenario base es que empiece a disminuir gradualmente"

La morosidad en el sistema financiero continúa en aumento, especialmente en los créditos destinados a familias, aunque desde el sector bancario creen que la tendencia podría comenzar a revertirse en los próximos meses. Así lo señaló el portfolio manager de ADCAP, Roberto Geretto, en diálogo con Canal E.

Según explicó el especialista, los últimos datos del Banco Central muestran un incremento de la mora tanto en hogares como en empresas. Sin embargo, destacó que la baja de tasas, la mejora de los balances bancarios y una eventual recuperación del salario real podrían contribuir a normalizar la situación.

Por qué creció la morosidad en los créditos

Geretto detalló que la mora del sector privado pasó del 7% al 7,3%, mientras que en familias avanzó del 11,5% al 12% y en empresas del 3,1% al 3,3%.

No obstante, consideró que el escenario podría mejorar. "Nuestro escenario base es que empiece a disminuir gradualmente", sostuvo, al mencionar la reducción de las tasas de interés y la mayor flexibilidad que podrían tener los bancos para renegociar deudas.

Además, explicó que las entidades financieras suelen transferir parte de las carteras irregulares a compañías especializadas en cobranzas, una práctica que ayuda a reducir la exposición de los balances bancarios.

El impacto de las tasas de interés sobre los préstamos

El especialista remarcó que la baja de las tasas activas viene siendo más lenta que la reducción observada en otros segmentos del mercado financiero. En particular, señaló que los préstamos personales continúan exhibiendo costos elevados para los usuarios.

"Todavía hay mucho spread entre una tasa de 20% que se pueden fondear los bancos y una tasa de 60% en préstamos personales", afirmó. En ese sentido, estimó que, a medida que se estabilice el contexto económico, las entidades tendrán margen para reducir el costo del financiamiento.

Los bancos y el desafío de prestar al sector privado

Consultado sobre las críticas oficiales hacia los bancos por el crecimiento de la mora, Geretto consideró que existe responsabilidad compartida entre las entidades y el contexto económico.

"Hay un poco y un poco y ambos tienen razón en ese tema de puntos de vista", explicó. Según su visión, durante años los bancos estuvieron enfocados en financiar al Estado y recién ahora están desarrollando con mayor intensidad el negocio crediticio privado.

También recordó que durante el período electoral del año pasado las tasas subieron abruptamente y el salario real dejó de recuperarse, factores que impactaron directamente sobre la capacidad de pago de familias y empresas.

Qué sectores reciben más crédito en la actualidad

El portfolio manager indicó que el crédito sigue creciendo, aunque de manera desigual según la actividad económica. Los sectores vinculados a energía, minería, petróleo y agroindustria continúan siendo los principales receptores de financiamiento.

Por el contrario, actividades como la construcción, el comercio y parte de la industria enfrentan mayores restricciones. "Hoy en día los bancos prestan a empresas de primera línea que ya conocen", señaló.

Incluso aseguró que el proceso de evaluación crediticia se volvió mucho más estricto. Según explicó, de cada diez carpetas presentadas, apenas dos logran la aprobación final para acceder al financiamiento.