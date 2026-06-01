Ramiro Tosi: “Ahora que se completó el cupo del Bonar 2027, la incógnita es si el Gobierno va a sacar otro instrumento adicional”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en comunicación con Canal E, analizó el escenario financiero argentino y puso el foco en los vencimientos de deuda en pesos, el financiamiento del Gobierno, el riesgo país y el impacto que podrían tener las elecciones legislativas de Estados Unidos sobre la economía argentina.

Ramiro Tosi explicó que el Tesoro logró renovar recientemente importantes vencimientos en moneda local. “La semana pasada tuvimos una licitación del Tesoro para renovar unos vencimientos de unos 11 billones de pesos”, señaló. Además, destacó que, “esa licitación terminó con un financiamiento adicional de 1,6 billones de pesos que el Gobierno dejó depositado en su cuenta del Banco Central”.

Qué se espera en materia de licitación para los próximos meses

Sin embargo, advirtió que junio será un mes clave para el mercado local. “Ahora vamos a tener un mes de junio donde a lo largo del mes, con las dos licitaciones que están programadas, el Gobierno va a tener que renovar vencimientos por unos 28 billones de pesos”, indicó.

En ese contexto, Tosi planteó que una de las principales incógnitas es cómo continuará la estrategia financiera del Gobierno tras completar el cupo del Bonar 2027. “La incógnita, si querés, ahora es si, ahora que se completó el cupo de emisión del Bonar 2027 por 2.000 millones de dólares, el Gobierno va a sacar otro instrumento adicional”.

Estimaciones indican que habría un Bonar 2029

Además, explicó que el costo de financiamiento sigue siendo uno de los desafíos centrales. “El Bonar 2027 salió con lo que se llama una tasa de corte del 5,12% anual, mientras que el del 2028 fue del 8,52%”, detalló. Y agregó: “Si vos mirás el que podría ser el próximo bono en el menú, que es el Bonar 2029, ese bono ya está más cerca del 9% anual en dólares”.

Respecto de la estrategia de deuda en pesos, el entrevistado respaldó parte de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Economía. “La estrategia que empezó a desarrollar el Gobierno este año es algo que justamente yo venía marcando y venía pidiendo”, afirmó.

En ese sentido, valoró que el Gobierno comenzara a emitir instrumentos más largos: “Ya en los últimos tres meses se empezó a ofrecer títulos que vencen en 2027 y 2028, con lo cual, eso es saludable porque te va disminuyendo justamente el riesgo de roll over”.