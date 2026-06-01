Pablo Sestrari advirtió sobre la situación de las PyMEs: "Le pedimos al gobierno nacional o provincial que nos dé tiempo"

Con más de 100 empresas inscriptas, Tigre se prepara para recibir una de las rondas de negocios más importantes del año. El encuentro, organizado por la Cámara Comercial e Industrial de Tigre con el apoyo de CAME, se desarrollará el 4 de junio en la Universidad Tecnológica Nacional y buscará fortalecer los vínculos entre empresas y proveedores.

En ese marco, Pablo Senestrari, presidente de la Cámara Comercial e Industrial de Tigre, destacó el interés creciente por las herramientas de innovación y sostuvo que "hoy la mayoría están enfocándose en los servicios tecnológicos". Según explicó, las PyMEs buscan incorporar soluciones que les permitan reducir costos, aumentar la productividad y mejorar la eficiencia operativa en un contexto económico desafiante.

El dirigente empresarial remarcó que las principales preocupaciones del sector pasan por la presión impositiva y el incremento de los costos de los servicios. "Lo que nos preocupa es el costo fijo, sobre todo lo que tiene que ver con costo impositivo, lo que tiene que ver con la carga fiscal y el tema del servicio, electricidad y gas básicamente para las PyME", afirmó.

El desafío de sostener el empleo y adaptarse al mercado

Consultado sobre los procesos de reestructuración empresarial, Senestrari aseguró que las PyMEs enfrentan dificultades particulares debido al vínculo cercano que mantienen con sus trabajadores. "El empresario PyME aguanta a sus empleados todo lo que puede, esa es la realidad", sostuvo. En ese sentido, explicó que muchas compañías optan por no reemplazar personal que se jubila, diversificar productos y optimizar procesos antes que avanzar en despidos masivos.

Además, señaló que gran parte de las empresas de Tigre dependen directamente del consumo interno, por lo que sienten con mayor intensidad la desaceleración de la demanda. Salvo algunos sectores exportadores vinculados a la industria automotriz, la mayoría de los negocios locales están atados a la evolución del mercado doméstico.

El pedido al Gobierno: beneficios temporales para ganar tiempo

Frente a este escenario, Senestrari reclamó medidas concretas que permitan a las PyMEs atravesar el proceso de transformación sin poner en riesgo su continuidad. "Lo que hoy más le pedimos al gobierno, tanto sea nacional o provincial, es que nos dé tiempo", expresó. Para el dirigente, ese acompañamiento debería traducirse en reducciones impositivas temporales para sectores especialmente afectados por la apertura comercial y los cambios en la economía global.

Asimismo, consideró que muchos de los beneficios anunciados hasta el momento tienen un impacto limitado para las pequeñas empresas. "En la PYME todo eso es marginal, digamos, no es central", afirmó al referirse a algunas medidas tributarias recientes.

Por último, diferenció la realidad de las pequeñas empresas de los grandes proyectos de inversión y concluyó que las políticas diseñadas para grandes compañías no siempre alcanzan a quienes dependen del consumo local. "Acá estamos hablando de las empresas locales que viven del consumidor local", concluyó.