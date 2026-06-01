Gustavo Neffa: “La inflación es una batalla que todavía el Gobierno no puede decir que la ganó”

El economista Gustavo Neffa, socio de Research for Traders, dialogó con Canal E y evaluó el escenario financiero argentino y aseguró que el Gobierno atraviesa un momento de relativa estabilidad cambiaria, impulsado por la acumulación de reservas, la liquidación del agro y la desaceleración de la inflación.

Gustavo Neffa sostuvo que, “el Gobierno está gozando de un impasse muy positivo” y explicó que, “la acumulación de reservas ayuda muchísimo, la liquidación del agro está de acuerdo con el FMI que hizo un desembolso de mil millones, y las reservas que están arriba de 48 mil millones de dólares le crean un marco bastante tranquilo”.

El impacto de la volatilidad cambiaria sobre el mercado

Asimismo, destacó que, pese a algunos movimientos recientes del dólar, el mercado mantiene la calma. “Más allá de algún rebote que tuvimos que experimentar en el tipo de cambio en el mes de mayo”, explicó, el carry trade “fue excelente para los inversores” durante los primeros meses del año.

Sobre la inflación, Neffa remarcó que la tendencia continúa siendo descendente: “Hemos visto una tasa de inflación que bajó del 3,4 al 2,6% y se espera para el mes de mayo, que cerró el día viernes, aproximadamente un 2,2%”. De todos modos, aclaró que aún persisten dudas sobre la dinámica futura de los precios y recordó que, “la inflación es una batalla que todavía el Gobierno no puede decir que la ganó”.

Persiste el debate sobre el atraso cambiario

Uno de los puntos centrales fue el atraso cambiario. En este contexto, indicó que, “si éramos caros, ahora somos más caros que a comienzos de año” y advirtió que, según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), “tendría que subir el tipo de cambio un 13%”.

En ese sentido, el entrevistado señaló que esa situación “genera un poquito de intranquilidad entre los operadores que están posicionados en pesos”, aunque aclaró que el escenario financiero todavía luce sólido gracias a las tasas y la estabilidad cambiaria.

Respecto al superávit comercial, resaltó el impacto positivo del sector energético y agroexportador. “2.700 millones de dólares fue el saldo de abril, la verdad que fue excelente”, afirmó, y agregó que, “el sector de hidrocarburos explica más del 60% de superávit comercial”.