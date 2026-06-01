Fernando Camusso: “Para el mercado todavía tenemos un tipo de cambio nominal en cuasi equilibrio”

El director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, en diálogo con Canal E, analizó el valor actual del dólar, el tipo de cambio real y los riesgos que podrían aparecer después de la liquidación de la cosecha gruesa.

Al analizar la cotización actual, Fernando Camusso explicó que el principal indicador para evaluar la competitividad cambiaria es el tipo de cambio real multilateral que publica el Banco Central. “En realidad el Banco Central publica un índice de tipo de cambio real multilateral”, señaló. Y agregó: “Es el único número que tenemos para medir si el dólar está caro o barato”.

Cuál debería ser el costo del dólar

Asimismo, explicó que este indicador toma el dólar oficial y lo ajusta por inflación para medir la competitividad de la economía argentina frente al resto del mundo. Según indicó, actualmente el índice ronda los 84,6 puntos, un nivel que considera bajo: “Lo que tenemos es que en la serie uno lo sigue mucho porque bueno primero veíamos que estaba en 90 lo valor del tipo de cambio real y ahora ya lo vemos en 84”.

Para Camusso, el valor actual refleja un atraso cambiario. “A mí me parece que en 84,6 estamos caros”, afirmó. Incluso fue más allá al plantear cuál debería ser el nivel de equilibrio: “Si uno ve la serie tendría que estar por lo menos en 100”.

El mercado observa un panorama favorable para el dólar

A pesar de considerar que el dólar está atrasado, reconoció que el mercado todavía no muestra señales de desequilibrio inmediato. “Parece que por ahora para el mercado todavía tenemos un tipo de cambio nominal en cuasi equilibrio”, planteó.

Según explicó el entrevistado, esto responde en gran medida al ingreso de divisas provenientes de la cosecha gruesa: “Creo que tiene que ver con una expectativa de que va a haber una liquidación relativamente importante de la gruesa por lo menos hasta fines de junio”.