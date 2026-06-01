Cómo funcionará el nuevo Fondo de Cese Laboral que arranca en noviembre

El Gobierno reglamentó el nuevo Fondo de Cese Laboral (FAL), un mecanismo que comenzará a funcionar en noviembre y que permitirá invertir los aportes destinados a indemnizaciones exclusivamente en activos argentinos. La medida busca impulsar el mercado de capitales local y generar nuevas fuentes de financiamiento para empresas y el sector público.

En diálogo con Canal E, el editor de Finanzas de El Cronista, Leandro Dario, explicó los alcances de la reglamentación y analizó quiénes serán los principales beneficiados por este nuevo esquema que reemplaza parcialmente el sistema tradicional de indemnizaciones.

Cómo funcionará el Fondo de Cese Laboral

Según explicó Dario, los fondos sólo podrán invertirse en acciones argentinas, obligaciones negociables, bonos soberanos, bonos provinciales y otros instrumentos emitidos y negociados en el país.

"Solamente activos argentinos con el fin de financiar la productividad local", señaló al explicar el criterio adoptado por el Gobierno para reglamentar el sistema.

La puesta en marcha fue postergada hasta el 1° de noviembre debido a cuestiones fiscales. El especialista indicó que el Estado resignará recursos que actualmente se destinan a organismos como ARCA y ANSES, motivo por el cual se decidió utilizar la prórroga prevista por la ley.

Por qué el Gobierno demoró su implementación

Dario sostuvo que la decisión estuvo vinculada al delicado equilibrio de las cuentas públicas y a las recomendaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional.

"El gobierno y el FMI tenían los números fiscales muy finitos y esto implicaba un costo fiscal para el Estado", explicó al referirse a la postergación de la entrada en vigencia del esquema.

Los empleadores podrán elegir una sociedad gerente de fondos comunes de inversión o un fideicomiso financiero para administrar los aportes. Luego de un período mínimo de seis meses de capitalización, esos fondos podrán utilizarse para afrontar eventuales indemnizaciones.

Quiénes se benefician con el nuevo sistema

El analista destacó que la medida tendrá impacto sobre distintos actores del mercado de capitales. Bancos, sociedades de bolsa, provincias, empresas y el propio Tesoro Nacional podrían beneficiarse por el aumento de la demanda de instrumentos financieros locales.

"Es un negocio para todos en el mercado de capitales", afirmó. Según explicó, el nuevo flujo de dinero aportará volumen y liquidez a un mercado que busca expandirse en los próximos años.

Además, remarcó que el Tesoro contará con un nuevo demandante de deuda pública, mientras que las empresas podrán acceder a mayores posibilidades de financiamiento mediante emisiones de deuda o acciones.

Las críticas por el posible impacto sobre los despidos

Desde algunos sectores cuestionan que el nuevo esquema podría facilitar las desvinculaciones laborales al reducir los costos asociados para las empresas.

"Para los empleadores ahora va a ser más barato despedir", sostuvo Dario. Incluso señaló que algunos actores del mercado advierten que ciertas compañías podrían aprovechar el mecanismo para reducir pasivos laborales vinculados a trabajadores con mayor antigüedad.

Sin embargo, aclaró que para los empleados existe una ventaja: los fondos destinados a indemnizaciones permanecerán separados del patrimonio de la empresa y estarán protegidos ante eventuales problemas financieros o quiebras.

"El dinero destinado a tu indemnización está salvo porque es un fondo inembargable", explicó durante la entrevista.