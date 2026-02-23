El mercado de capitales podría tener un ingreso anual de USD 3.000 millones a través del Fondo de Asistencia Laboral

El subeditor de finanzas de El Cronista, Leandro Dario, habló con Canal E y explicó tanto el funcionamiento como el alcance del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo instrumento que tendrá impacto directo en el mercado de capitales.

“Esta nueva ley, la reforma laboral, crea el Fondo de Asistencia Laboral, el FAL, que va a estar vigente a partir del primero de junio”, afirmó Leandro Dario. Sobre el mecanismo, detalló: “Un porcentaje de todos nuestros salarios va a ser pagado por el empleador a una entidad del mercado de capitales que va a gestionar ese dinero”.

Cuáles serán los porcentajes del FAL según las empresas

Asimismo, precisó los porcentajes: “Para las grandes empresas va a ser 1%, para las pequeñas y medianas empresas 2,5%”. Ese dinero tendrá un destino específico: “Va a ser destinado únicamente a pagar la indemnización, es decir, cuando se extinga la relación laboral, sea por la causa que fuese”.

Dario explicó el rol del mercado: “Es una cuenta que el empleador paga, pero que va a estar arca fiscalizando y entidades del mercado de capitales, que la CNV tiene que decir cuáles son”. Sobre la misma línea, se refirió al atractivo del FAL para el sistema financiero: “Para el mercado de capitales es un gran negocio”.

El dinero proveniente del FAL podría impulsar la liquidez del mercado

A su vez, argumentó que se trata de “un flujo de dinero constante que ingresa al mercado todos los meses y que le va a dar al mercado de capitales más liquidez, más volumen y más profundidad”. Según estimaciones, “anualmente podría ser un ingreso de alrededor de 3.000 millones de dólares”.

El entrevistado proyectó un escenario más amplio: “Si los FAL se extienden y se prolongan a lo largo de varios años, podemos hablar de 15.000 millones de dólares que ingresen al mercado de capitales”.

Sin embargo, aclaró el carácter de esos fondos: “Esto es dinero del empleado que el empleado en algún momento lo va a cobrar cuando se termine la relación laboral”.