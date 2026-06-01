De continuar con este rumbo económico, desde el mercado inmobiliario aseguran que, “los precios de las propiedades van a subir”

El CEO de NLK Capital, Damián Lopo, en contacto con Canal E, se refirió al presente del mercado inmobiliario argentino y aseguró que el sector atraviesa un cambio estructural impulsado por el aumento del costo de construcción, la menor oferta de desarrollos y el crecimiento de polos como Neuquén y Vaca Muerta.

Damián Lopo explicó que el mercado inmobiliario cambió drásticamente en los últimos años. “El mercado inmobiliario del 2016 al 2022 no paró de caer ininterrumpidamente, bajó un 40%”, señaló. Y agregó: “A partir de ahí, empezó un despegue”.

Por qué subió el costo de la producción

Según detalló, uno de los factores centrales fue el incremento del costo de construcción. “El costo de construcción se duplicó”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que, “los precios no acompañaron, los márgenes de los desarrolladores se achicaron, con lo cual, empezó a bajar la oferta de desarrollos”.

Lopo remarcó que, frente a este escenario, los departamentos usados se transformaron en una oportunidad de inversión. “Hubo en estos últimos dos años una muy buena oportunidad en lo que es la compra de usados, productos construidos a costo anterior, que se consiguen a mitad de precio, lo que es un producto nuevo”, explicó.

Nuevos precios en el costo de producción

Sobre el futuro del sector, aseguró que el mercado ya dejó atrás los valores históricos bajos. “Cuando vos tenés un costo de construcción promedio de metro cuadrado vendible, que ya no es más 700 dólares y es 1.400, ya tenés que olvidarte de los precios antiguos que veíamos en el mercado inmobiliario”, sostuvo. Y enfatizó: “Esos precios no van a existir más”.

Además, el entrevistado explicó que todavía quedan unidades construidas con costos bajos entre 2020 y 2022, pero que ese stock se agotará próximamente. “Cuando se acabe ese stock, ya no existe más ese precio”, afirmó.

Luego, manifestó que el nuevo escenario económico también impactará directamente en el valor de las propiedades: “En este modelo nuevo económico que elige este Gobierno, que tenés un dólar fijo planchado en 1.400 y una inflación que, si bien no es muy grande, todavía 2, 2,5, 3, es un número relevante, con lo cual tenés inflación en dólares, los precios de las propiedades van a subir. Van a subir sí o sí”.