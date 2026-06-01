Expectativas inflacionarias: “Estamos esperando un 2,3% para lo que es el mes de mayo”

Con el fin de analizar el escenario económico argentino, la desaceleración de la inflación, las alternativas de inversión y las perspectivas del dólar en un año marcado por la incertidumbre electoral, este medio se comunicó con el economista, Maximiliano Ramírez.

Maximiliano Ramírez explicó que para mayo “estamos esperando un 2,3% para lo que es el mes de mayo, con una marcada desaceleración, principalmente porque se está barriendo todo lo que tenga que ver con el impacto de combustibles”. En ese sentido, señaló que la estabilidad cambiaria también ayuda al proceso de desaceleración: “El dólar estable está generando cierta ayuda a desacelerar la inflación”.

Cómo influyó la situación de los alimentos en el IPC de mayo

Según desarrolló, el comportamiento de los alimentos también contribuyó a moderar el índice general. “Vemos que se mantiene en línea con lo que veníamos viendo en los meses anteriores, con un nivel de carne que viene bastante estable, no vimos grandes saltos en términos de carne y eso te ayuda”, indicó.

De cara a los próximos meses, Ramírez proyectó que la inflación continuará en niveles similares. “Esperamos un número bastante similar entre el 2% y el 2,3%, también esperamos para julio”, afirmó. Sin embargo, aclaró que, “la verdad que ese lo veo complicado, no veo una desaceleración tan marcada como ver ese piso”.

Recomendaciones de inversión cuando se trata de inflación

En relación con las inversiones, remarcó que actualmente los bonos ajustados por inflación siguen siendo una opción atractiva. “Una recomendación para aquel que se quiere cuidar contra la inflación, es ir con esos bonos en el corto plazo”, señaló.

Además, el entrevistado destacó que, “hoy tenés bonos CER a septiembre, es una alternativa”, mientras que también consideró interesantes “los bonos de algunas provincias, como puede ser lo de la provincia de Buenos Aires, que son bonos cortos, en pesos”.

Sobre los plazos fijos tradicionales, planteó: “Hoy están en tasas muy negativas”. Por eso, consideró que, “es preferible algunos instrumentos, como un bono CER o algunos de tasa fija, bien de corto plazo”.