Se acrecienta la brecha entre la carne porcina y vacuna: "La carne de cerdo está hasta un 60% más barato"

El consultor del mercado porcino, Juan Luis Uccelli, analizó para Canal E la actualidad del sector, el comportamiento de los precios, las importaciones, las perspectivas de crecimiento y las oportunidades que ofrece la cadena porcina para la economía nacional.

Sobre el contexto actual de consumo, Juan Luis Uccelli destacó que la carne porcina atraviesa un momento favorable frente a la carne vacuna. Según explicó, "la carne de cerdo que siempre estaba entre un 10%, un 15% por debajo del mismo corte de la carne vacuna, hoy está a un 40%, un 50% y hasta un 60% más barato".

Diferencias en el sabor de la carne vacuna y porcina

Además, remarcó las ventajas gastronómicas del producto: "La grasa de cerdo, si algo se diferencia del resto de los animales, es que tiene un gusto muy rico, muy sabroso y le da un impulso muy interesante a todo lo que es el plato cuando la gente cocina con carne de cerdo".

Al analizar los números de mayo, Uccelli sostuvo que la mayoría de las variables registraron incrementos respecto de abril, aunque el negocio mantiene márgenes positivos. "El margen de rentabilidad del negocio es positivo", afirmó, al tiempo que señaló que el costo de producción aumentó moderadamente mientras que el precio del cerdo acompañó la tendencia alcista.

El precio de la carne de cerdo cada vez se diferenciará más de la vacuna

En cuanto a la relación de precios con la carne vacuna, explicó que, "la diferencia desde octubre en adelante es muy grande y es lo normal que vamos a ver dentro de los próximos años", anticipando una brecha cada vez más marcada entre ambas proteínas.

Uno de los puntos centrales fue el crecimiento de las importaciones de carne porcina brasileña. A pesar de ello, el entrevistado aclaró que, "se está colocando todos los cerdos que se producen en Argentina", incluso en meses que históricamente presentan dificultades comerciales.

Sin embargo, advirtió que el ingreso de producto importado condiciona los valores que recibe el productor local. Según explicó, "la importación sí lo que hace es frenar una mejora en el precio del productor".