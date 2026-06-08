A pedido de la familia, terminó el velorio del Indio Solari

Las puertas del Polideportivo municipal del Parque de los Trabajadores, ubicado en Villa Domínico, Avellaneda, cerraron sus accesos pasadas las 4 de la madrugada de este lunes, concluyendo así una histórica jornada de despedida a Carlos "Indio" Solari. La masiva convocatoria obligó a un despliegue sin precedentes para contener a la marea de fanáticos que llegó desde distintos puntos del país para darle el último adiós al emblemático exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Hacia las primeras horas del día, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado oficial para confirmar la culminación del evento masivo. El ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, precisó que la determinación de dar por terminado el velatorio público en el predio fue consensuada junto a los familiares directos del músico, una vez que se retiraron y desconcentraron los últimos contingentes de seguidores que aguardaban en las inmediaciones.

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Una movilización histórica de más de 80 cuadras

A lo largo de todo el domingo, las filas de fanáticos llegaron a registrar una extensión superior a las 80 cuadras, transformando las calles de Avellaneda en un escenario de profunda emoción y respeto. El ingreso al microestadio se mantuvo habilitado durante más de 18 horas consecutivas para absorber el constante flujo de personas.

Pese a las inevitables demoras logísticas propias de una movilización que congregó a una verdadera multitud, la totalidad de los presentes que se encontraban en los alrededores logró ingresar al recinto de manera ordenada para despedirse ante el féretro del mítico cantante de rock argentino.

A través de un comunicado en las redes sociales oficiales del Indio Solari, tal como lo manifestaron desde que se conoció el deceso, su familia ratificó el cierre de la despedida pública. En el mensaje expresaron su gratitud tanto hacia los responsables de la organización por el esfuerzo realizado, como hacia los miles de seguidores que se acercaron a darle el último adiós. Además, cerraron con una fuerte petición: "Que su música no pare nunca más".

El balance del operativo de seguridad provincial

Desde la cartera de seguridad bonaerense emitieron un especial agradecimiento a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, destacando el comportamiento de los asistentes bajo la premisa de "cuidarnos entre todos" y garantizando una movilización que se desarrolló en total paz. También, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, lo hizo desde sus redes sociales: "Gracias a los cientos de miles de personas que se acercaron con tanto respeto. Su legado seguirá vivo en cada canción, en cada lucha y en el corazón de nuestro pueblo".

En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, esta mañana en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10, dijo al respecto: "Si no se la provoca ni se la jode, la multitud se organiza para despedir como ayer".

Asimismo, el Ministerio extendió su reconocimiento a todo el personal de las distintas fuerzas, trabajadores municipales y personal de salud que colaboraron y formaron parte del exhaustivo operativo de contención que permitió que la histórica despedida al Indio Solari finalizara sin incidentes.

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