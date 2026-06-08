Steven Spielberg vuelve a mirar al cielo. A sus 79 años, el realizador considerado una de las figuras más influyentes de la historia del cine prepara el estreno de “Disclosure Day”, una ambiciosa película de ciencia ficción que retoma una de las obsesiones que atravesaron gran parte de su filmografía: la posibilidad de que la humanidad no esté sola en el universo.

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La película, que llegará a los cines el 12 de junio de 2026, marca el regreso del director al terreno de los extraterrestres más de dos décadas después de La guerra de los mundos (2005). El proyecto está basado en una idea original de Spielberg y cuenta con guion de David Koepp, uno de sus colaboradores habituales.

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Un thriller sobre ovnis, secretos y revelaciones

Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo estricta reserva, los avances difundidos hasta el momento permiten anticipar una historia centrada en el descubrimiento de evidencias que podrían cambiar para siempre la comprensión de la humanidad sobre el universo.

El relato sigue a personajes que se ven envueltos en una compleja red de secretos relacionados con fenómenos extraterrestres y presuntas conspiraciones para ocultar información al público. La pregunta que atraviesa la película es simple y perturbadora: ¿qué ocurriría si el mundo descubriera que no estamos solos?

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La producción está encabezada por Emily Blunt, quien interpreta a una meteoróloga involucrada en una serie de acontecimientos extraordinarios. El elenco también incluye a Josh O’Connor, Colin Firth, Colman Domingo y Eve Hewson, una combinación de nombres que refuerza el carácter de gran producción del proyecto.

El regreso de Spielberg a uno de sus temas favoritos

La relación entre Spielberg y las historias sobre visitantes de otros mundos es inseparable. En 1977 revolucionó el género con Encuentros cercanos del tercer tipo y, pocos años después, con E.T., el extraterrestre, una de las películas más exitosas y queridas de todos los tiempos.

A lo largo de las décadas, el cineasta continuó explorando el misterio de la vida extraterrestre desde diferentes perspectivas. Sin embargo, “Disclosure Day” parece representar un regreso más directo a aquellas preguntas que marcaron sus primeros grandes éxitos.

Durante la promoción de la película, Spielberg reconoció que sigue profundamente fascinado por la posibilidad de que exista inteligencia más allá de la Tierra y sostuvo que el fenómeno ovni merece ser investigado seriamente. El director aseguró que gran parte de la inspiración del film proviene del creciente interés público en torno a los objetos voladores no identificados y los procesos de desclasificación impulsados en los últimos años.

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El proyecto comenzó a desarrollarse en 2024 y fue filmado durante 2025 en distintas locaciones de Estados Unidos. Además de reunir nuevamente a Spielberg con el guionista David Koepp, la película cuenta con fotografía de Janusz Kamiński y música de John Williams, dos nombres fundamentales en la carrera del director.

La participación de Williams tiene un valor especial. El legendario compositor vuelve a trabajar junto a Spielberg en una colaboración histórica que ya supera varias décadas y algunas de las bandas sonoras más recordadas del cine contemporáneo.

Antes de su estreno, las primeras proyecciones para críticos y especialistas generaron comentarios entusiastas. Diversas publicaciones internacionales describieron a “Disclosure Day” como una de las obras más originales de Spielberg en muchos años y destacaron su combinación de misterio, ciencia ficción, suspenso y emoción.

Algunos críticos incluso señalaron que la película recupera el espíritu de clásicos como E.T. y Encuentros cercanos del tercer tipo, aunque con una mirada más oscura y contemporánea sobre el fenómeno extraterrestre.