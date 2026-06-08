María Eugenia Vidal protagonizó este domingo un fuerte cruce con el Gobierno de Javier Milei, que involucró acusaciones mutuas de corrupción y dobles estándares. En una publicación en X la exgobernadora, ironizó: "Seguimos esperando la declaración jurada de Adorni", junto a una imagen de un esqueleto en posición de paciente espera.

Este posteo surgió como respuesta a otro extenso mensaje publicado por la Oficina de Respuesta Oficial, donde se la acusa de hipócrita y de manejar una doble moral.

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La pelea por la autoridad moral entre el PRO y LLA

El cruce comenzó con declaraciones de la exgobernadora bonaerense en una entrevista publicada el 5 de junio en Infobae, en la que criticó al Gobierno por sostener en su puesto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras es investigado por presuntos delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito. "Mauricio no hubiera permitido tener un jefe de Gabinete que durante más de dos meses no puede explicar su declaración jurada”, sostuvo.

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La Oficina de Respuesta Oficial publicó entonces un extenso mensaje titulado “La hipocresía de María Eugenia Vidal”. Allí, se hace mención a dos causas judiciales en las que se imputó a Vidal: una por enriquecimiento ilícito, asociada a la compra de un departamento en Recoleta y otra en relación a la investigación por aportantes truchos a la campaña de 2017. La exgobernadora fue sobreseída en ambas causas.

“Vidal se cree con autoridad moral para dar lecciones de ética y fustigar a otros por falta de transparencia, mientras su propio expediente la deja completamente en ridículo”, señaló el comunicado oficial, que también destacó que Mauricio Macri no le pidió la renuncia pese a las denuncias en su contra.

Horas más tarde, Vidal respondió en X citando el post oficial. Escribió "seguimos esperando la declaración jurada de Adorni”, y lo acompañó con un meme: la imagen de un esqueleto que espera sentado. El mensaje ya acumula miles de interacciones y volvió a poner en el centro del debate la falta de presentación del documento por parte del funcionario, un reclamo que se arrastra desde hace meses.

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La relación entre el PRO y LLA, en vías de desintegración

El cruce evidencia las crecientes tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza. Si bien sus legisladores han coincidido en votaciones clave en el Congreso, las diferencias públicas se multiplican, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde Adorni suena como posible candidato y el macrismo busca mantener peso propio.

El mismo Mauricio Macri ha endurecido su tono crítico hacia la gestión oficialista en las últimas semanas. El expresidente marcó diferencias públicas sobre temas como la libertad de prensa, los pliegos judiciales y la gestión de casos sensibles como el de Adorni, buscando reposicionar al partido con mayor autonomía. Estas diferencias, sumadas a roces en el Senado y en la provincia de Buenos Aires, muestran que la relación entre ambos espacios atraviesa su momento más complejo desde el balotaje de 2023, aunque sin llegar aún a una ruptura definitiva.

MB/ML