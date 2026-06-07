Lombardi: “Patricia no integra más el PRO, decidió afiliarse a otro partido”

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, afirmó que Patricia Bullrich ya no forma parte del PRO y sostuvo que su incorporación al espacio libertario responde a una decisión política personal. Aunque destacó el respeto que mantiene por la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, remarcó que el partido fundado por Mauricio Macri conserva una identidad propia, basada en la gestión, la construcción de equipos y una visión institucional del país. “Tengo un gran respeto por Patricia, pero hoy no integra más el PRO. Ella decidió afiliarse a otro partido. Nosotros estamos concentrados en nuestra construcción política”, sostuvo Lombardi al referirse al rol que actualmente ocupa la exdirigente macrista.

El funcionario participó junto a Mauricio Macri de una serie de actividades en Santa Fe y Entre Ríos, donde el expresidente presentó su propuesta de cara a la nueva etapa política del partido. En ese marco, Lombardi destacó la vigencia del PRO como una fuerza con cuadros técnicos y experiencia de gestión.

“Hay una coincidencia general con el diagnóstico del Gobierno en el sentido de no volver atrás. El PRO está muy comprometido con eso. Los argentinos saben que con la inflación, el déficit fiscal y la falta de equilibrio nos fue mal durante muchos años”, afirmó por Splendid AM 990.

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Según explicó, el partido comparte con el oficialismo la necesidad de impedir el regreso del populismo, aunque mantiene diferencias respecto de las formas de construcción política y de gestión. “El PRO nunca va a hacer nada, ni táctica ni estratégicamente, para que se pueda volver atrás”, señaló. Lombardi sostuvo además que la dirigencia debe enfocarse en el futuro y no en las disputas personales. “La Argentina está demasiado en llagas como para profundizar las peleas de los políticos”, expresó.Al analizar el presente político, defendió la gestión de Jorge Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires.