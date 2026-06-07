Argentina y un acuerdo de comercio con Reino Unido

En lo que constituye un histórico cambio de rumbo para las relaciones exteriores de la Argentina, el Gobierno nacional formalizó su intención de adherirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

El anuncio, realizado de manera informal por el canciller Pablo Quirno durante su gira europea, marcó un hito sin precedentes: por primera vez desde el conflicto bélico de 1982, Argentina formará parte de un acuerdo de libre comercio en el que comparte estatus de socio con el Reino Unido.

La solicitud de adhesión fue entregada formalmente por Quirno al ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda, Todd McClay. En la red social X, el ministro señaló: “Le entregué al Ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda, Todd McClay, la nota de intención formal para integrarnos a uno de los acuerdos comerciales más amplios, modernos y dinámicos del mundo”.

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Con este paso, la administración de Javier Milei busca una apertura de mercados agresiva a pesar de las complejidades geopolíticas que arrastra la histórica disputa por las Islas Malvinas. En torno al CPTPP es considerado uno de los pactos comerciales más dinámicos y exigentes del planeta. Aunque funciona como un mecanismo de integración y no como una organización formal, representa aproximadamente el 15% del PBI mundial y abarca un mercado de 595 millones de personas.

Actualmente, el bloque está conformado por doce naciones: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam y el propio Reino Unido —que fue el último en incorporarse tras consolidar su salida de la Unión Europea (Brexit)—. Con los procesos abiertos de Argentina y Uruguay, el bloque expande significativamente su influencia en el Cono Sur.