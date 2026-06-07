Axel Kicillof se acercó a despedir al Indio Solari: "Fue algo muy fuerte"

Los restos del Indio Solari están siendo despedidos este domingo en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, partido de Avellaneda, lugar al que se acercó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no solo para despedir al músico sino también para seguir de cerca el gran operativo de seguridad montado para el homenaje.

"Me considero un ricotero más y lo soy desde muy muy joven, así que eso en lo personal. Y recién estar ahí en el lugar donde está el cajón y la despedida con la gente, fue algo muy fuerte", expresó el mandatario bonaerense durante una entrevista con C5N.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró que el velatorio público del Indio Solari "se viene desarrollando en calma, en paz" y sostuvo que se trata de una "despedida popular, una despedida masiva, una peregrinación prácticamente".

"Estuve ahí cerca donde está el cajón ahora y la gente entra, llora, se desgarra pero también agradece. Básicamente, agradecimiento. Si tengo que decir cuál es la palabra que más se escucha es 'gracias' en medio del llanto. La comprensión de lo que significa un ídolo popular de esta magnitud que atravesó tantos momentos históricos y siempre con un posicionamiento tan claro a favor del pueblo", agregó.

Kicillof advirtió que "la fila llega ya a Plaza Alsina y Pueyrredón", unas "40 y pico de cuadras" de extensión, y profundizó: "Recomiendo tranquilidad, paciencia, la verdad es que la gente viene a despedirlo al Indio y eso es lo que estamos respetando a rajatabla".

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"Desplegamos un operativo inmenso con presencia de Bomberos, Defensa Civil, las fuerzas de Seguridad, Salud, hemos venido con la empresa de agua, un trabajo realmente muy serio, pero lo que permite que esto sea así es la actitud y la comprensión que está teniendo quien quiere venir a despedirse que es a eso a lo que viene", añadió.

Kicillof anticipó que "no se puede pronosticar" la duración del homenaje, dado que está superando las previsiones realizadas, y agregó: "Está planificado ir acompañando el devenir de la situación, que se puedan despedir quienes son fanáticos, quienes lo necesitan, es un desahogo".

"Quería comunicar que está todo funcionando bien, un operativo muy bien planificado y la palabra es respeto, acompañamiento, despedida, resaltó sobre el desarrollo del velatorio.

En lo personal, el gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró que cuando era joven fue "incontables veces a verlo" y sostuvo que el músico "dejó una huella inmensa, imborrable, y es parte de nuestro lenguaje, de nuestro vocabulario, de nuestra sensibilidad".

"Es parte de la banda de sonido de mi vida, mis chicos de 17 y 14 lo han escuchado. Creo que el Indio sintoniza con una sensibilidad que no es privatiza o exclusiva de un solo grupo etario ni una sola generación. Y eso lo logra por su posicionamiento, por su mirada y su acompañamiento permanente a nuestro pueblo en todo momento", concluyó.

AS.