Adiós al Indio Solari: los videos de sus fans, recordándolo con alegría en Domínico

Desde que se confirmó que los restos del excantante de Patricio rey y sus Redonditos de Ricota, el Indio Solari, iban a ser velados en el Microestadio José María Gatica, ubicado en el parque De los Derechos del Trabajador, en Villa Dominico, miles de fanáticos comenzaron a acampar y formar una fila para despedir al "Míster".

Carlos Alberto Solari, más conocido como Indio Solari, será velado hoy a las 11 horas y, según su familia, "hasta que haga falta". Alrededor del "Parque Dominico" (como se lo llama habitualmente) se montaron puestos improvisados de comida y bebidas.

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La provincia de Buenos Aires montó un operativo de 1500 policías, puestos sanitarios y baños químicos. Además, alertaron a los hospitales de la zona, como el Fiorito y el Hospital de Wilde, a que estén preparados para emergencias masivas.

Se espera que lleguen fanáticos de todo el país.

Lejos del llanto, durante la madrugada del domingo, sobre la avenida Mitre al 4700, sus seguidores hicieron pogo y celebraron la música del cantautor.

Los vecinos registraron la llegada de cientos de fanáticos a las puertas del Microestadio Gatica, en Villa Dominco, Avellaneda.

Por la mañana del domingo ya estaba formada la fila para comenzar con la despedida de los restos del Indio Solari.

La zona quedó totalmente vallada para organizar la circulación de quienes asistan a despedir al ídolo del rock nacional.

MEG