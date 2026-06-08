Cataratas del Iguazú: se le cayó su teléfono celular y se tiró al agua para recuperarlo

Un turista se arrojó al agua en medio del paseo por las Cataratas del Iguazú luego de que se le cayera su teléfono celular.

Todo quedó grabado por otra persona que logró captar ese momento que puso en peligro la vida del hombre, según informó NA.

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Qué pasó en las Cataratas del Iguazú

El hecho se registró en la pasarela que conduce a los saltos de agua, del lado de Brasil, cuando se observa que un turista de dicha nacionalidad que saltó la valla, bajó, recuperó su teléfono que segundos antes se le había caído y trepó la baranda para regresar al camino y continuar con la excursión.

La mirada de los otros turistas no se centró en las magníficas cataratas, si no que por varios segundos estuvo fija en el arriesgada maniobra que realizó el hombre de remera blanca para recuperar el celular.

En las imágenes viralizadas se logra ver como un grupo de gente que caminaba en la misma pasarela que el turista se aglomeró en el lugar para ayudar a su rescate.

Hasta el momento no se dio a conocer si el hombre precisó de asistencia médica, precisó la agencia de noticias.

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Qué dice el comunicado del Parque Nacional Iguazú

Después del insólito episodio, el Parque Nacional Iguazú emitió un comunicado en el que subrayó que está “expresamente prohibido sobrepasar, trepar o sentarse en las barandas del sitio”.

“Tras conocer la situación, los profesionales intervinieron de inmediato, instruyeron al visitante sobre los procedimientos de seguridad y acompañaron al turista hasta el final del recorrido, momento en el que fue expulsado del parque”, detalló el documento.