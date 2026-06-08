Elecciones en Perú: Sánchez celebró la victoria ante sus votantes y Fujimori pidió esperar los números oficiales

Tras la disputa de las elecciones en Perú, el candidato de izquierda Roberto Sánchez se dirigió a sus votantes poco después de que se conociera el resultado del conteo rápido integral de Ipsos, definió la jornada como "un hito" y sostuvo que se dio un "empate técnico" con la candidata de derecha Keiko Fujimori.

"Hoy venció el Perú de todas las sangres. Pueblo peruano, pueblo profundo... hoy nace el hito histórico para acabar con el pacto mafioso", sostuvo Sánchez con tono triunfal durante la noche del domingo desde un balcón en la Plaza San Martín, donde lo esperaban sus simpatizantes.

Keiko Fujimori

El izquierdista se adelantó a Fujimori y agregó: "Esta voluntad mayoritaria implica parar el desprecio como forma de política y la discriminación como asunto político". Acto seguido, realizó un llamado a recuperar la democracia bajo nuevos parámetros de derechos humanos.

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"Agradecemos en nombre del movimiento popular, de los liderazgos que han confluido en este consenso político, nuestros pueblos quechuas, aimaras, amazónicos, el Perú de los pequeños agricultores, transportistas, maestros, comerciantes, de los más pobres...que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo", amplió.

El representante de Juntos por el Perú, de 57 años, prometió en su momento que, en caso de ganar las elecciones, su presidencia "será el fin del caos y el fin de la 'señora mafiosa'" y luego, cerró su discurso de este domingo al grito de "democracia sí, dictadura no".

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Fujimori, al contrario de su rival, pidió esperar a los números oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, desde un hotel de Lima, advirtió: "Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido, que utiliza 1.000 actas de 90.000 que se tienen a nivel nacional".

Desde la ONPE, por su parte, indicaron que ya se contabilizaron más de 47.000 actas electorales y pidieron "esperar con calma el 100% de los resultados", aunque uno de los últimos reportes, con el 70,5% de las mesas escrutadas, indicaba que la candidata de derecha se imponía con un 52,6%, contra un 47,3% del izquierdista.

AS/ff