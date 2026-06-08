Giacomini sobre el Indio Solari: "Es muy difícil encontrar alguien más liberal anárquico que él"

El economista Diego Giacomini aseguró que "es muy difícil encontrar alguien más liberal anárquico" que el Indio Solari al despedir en las redes al mítico cantante de Los Redondos.

"Cuando se analiza la carrera como músico de “el Indio” Solari, lo que hizo, lo que terminó construyendo y sobre todo cómo lo fue armando; uno sólo puede concluir que es muy difícil encontrar alguien más liberal anárquico que él. Hay que saber que es el liberalismo y la anarquía…", escribió en su cuenta "X".



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Qué dijo Giacomini del Indio Solari

"Nunca te irás, siempre estarás presente", fue el primer tuit que el economista libertario publicó tras conocerse la noticia del fallecimiento de Solari.

"Nos has dado como pocos. Nos has dejado cosas como casi nadie. Muchas enseñanzas desde joven me diste: “Nunca dejaré que que me acaben el cerebro a mordiscos, ni que beban el jugo del corazón, mientras me cuenta cuentos al ir a dormir”. Gracias Totales (para entendidos)", agregó en otra publicación.

"El legado del Indio será eterno"

Además consideró que "ignorar los grandes fenómenos sociales y populares sólo habla de las limitaciones del ignorante, pero despreciarlos sólo evidencia lo HDP que es el ignorante".

"El legado del Indio será eterno y generaciones lo seguirán celebrando y eso es lo más importante", enfatizó en otro posteo.

"Estoy impactado de ver a cuantos amigos/conocidos “le comieron el cerebro a mordiscos bebiéndoles el jugo de su corazón”, reiteró el consultor financiero.