Velorio del Indio Solari: lo despidieron 1 millón de personas de las cuales 500 mil pudieron entrar a la capilla ardiente

Tras una histórica e inédita movilización popular que paralizó la zona sur del conurbano bonaerense, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el entorno íntimo de Carlos Alberto "El Indio" Solari confirmaron el cierre definitivo del velatorio del mítico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó detalles precisos sobre la magnitud del operativo de seguridad y la masividad de la convocatoria en declaraciones al programa “Demasiada Presión”, conducido por Florencia Halfon en Gelatina. El funcionario ratificó el fin de la ceremonia pública: “Estuvimos en el velorio hasta que no hubo más gente, como pidió la familia”, remarcó.

A pedido de la familia, terminó el velorio del Indio Solari

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Una marea humana sin disturbios

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por los equipos de gestión provincial, la cifra de asistentes consolidó la despedida como uno de los eventos populares más grandes de la historia argentina reciente. “Calculamos que aproximadamente participaron 1 millón de personas de las cuales 500 mil pudieron entrar a la capilla ardiente”, reveló Bianco, dimensionando las filas kilométricas que se extendieron por Avellaneda.

A pesar del impacto de la multitud y la profunda carga emotiva del último adiós, el ministro destacó el excelente comportamiento de los fanáticos ricoteros que se acercaron al Polideportivo Gatica, ubicado en la localidad de Villa Domínico. “Fue muchísima gente la que estuvo circulando. Por suerte no hubo ni un sólo disturbio. Fue realmente todo muy tranquilo”, valoró. Tras el cierre de las puertas, Bianco aclaró que los pasos a seguir entran estrictamente en el plano íntimo: “Ahora lo que sigue es una cuestión familiar y privada”.“Nosotros íbamos a cumplir lo que había solicitado la familia, que lo pueda saludar hasta la última persona que se acerque”. — Carlos Bianco, ministro de Gobierno PBA.

Las negociaciones y la trastienda política

Durante la entrevista con Florencia Halfon, Bianco reconstruyó cronológicamente cómo se gestionó el espacio de contención para el sepelio público, sacando a la luz los cortocircuitos con la administración central. “Cuando nosotros nos enteramos de la noticia muy rápido se desplegaron las fuerzas de seguridad para evitar cualquier conflicto”, explicó el funcionario.

Asimismo, detalló los reveses iniciales en la búsqueda de locaciones en jurisdicción federal y el rol clave del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el destrabe de la situación: “Nos fuimos enterando que el gobierno nacional había negado varios espacios y hubo una comunicación del Gobernador con Máximo (Kirchner) y se empezó a trabajar para que sea en la provincia de Buenos Aires y se terminó definiendo por el polideportivo Gatica. La familia definió que se haga en Villa Domínico”.

Al ser consultado sobre el rol de la Casa Rosada y los motivos por los cuales no se articuló una despedida en sedes nacionales, Bianco prefirió despegar a la Provincia de la discusión institucional, pero dejó algunas definiciones políticas sobre la gestión de La Libertad Avanza: “Nosotros no nos ocupamos del diálogo con el Gobierno Nacional porque era una cuestión privada y familiar. No participamos de ninguna negociación con el Gobierno Nacional por este tema”, aclaró, remarcando que “el gobernador se comunicó en varias oportunidades con Máximo” y que desde el espacio provincial tuvieron “el teléfono abierto para discutir y debatir con todos nuestros compañeros. Siempre fue así y seguirá siempre así”.



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Críticas a la gestión nacional y la "escuela austríaca"

Hacia el final de la entrevista en Gelatina, Bianco teorizó sobre los motivos de la negativa del Gobierno Nacional a coordinar la infraestructura de la despedida, apuntando tanto a lo ideológico como a la capacidad técnica del gabinete del presidente Javier Milei.

“Probablemente no fue una cuestión de seguridad, probablemente fue una decisión política, se ha demostrado que si uno hace bien las cosas, se puede hacer”, disparó el ministro bonaerense, contrastando el éxito del operativo provincial en Avellaneda.

“No sé cuál es el miedo que tenían, quizá impericia. Especulo, porque por suerte no soy parte de ese espacio", ironizó y agregó: "Deben pensar que gran parte de los seguidores del Indio no comulgan con la escuela austríaca. No sé cómo funciona la cabeza de un austríaco, yo soy argentino”.

Para concluir, Bianco cuestionó de manera tajante el repliegue del Estado central en la organización de eventos de tal magnitud institucional y cultural: “No sé qué capacidad tiene el Gobierno Nacional para organizar nada. Tiene una intervención cada vez menor”.