Milei desembarca en Córdoba para observar un operativo militar con tropas de Estados Unidos

La provincia de Córdoba será este miércoles escenario de una nueva visita del presidente Javier Milei, quien encabezará una actividad oficial relacionada con el fortalecimiento de los vínculos militares entre Argentina y Estados Unidos.

La actividad principal estará centrada en la observación de un operativo de entrenamiento que reúne a efectivos de ambos países y que forma parte de un esquema de cooperación bilateral en materia de defensa. El despliegue contempla ejercicios tácticos diseñados para mejorar la coordinación operativa, el intercambio de conocimientos y la capacidad de actuación conjunta ante distintos escenarios.

Durante la jornada se realizará una demostración de equipamiento militar utilizado en las prácticas, entre ellos los vehículos blindados Stryker, una de las tecnologías que actualmente forman parte de las conversaciones entre Buenos Aires y Washington para la modernización de las Fuerzas Armadas argentinas.

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El operativo también involucra sistemas de comunicaciones especiales, aeronaves, drones, herramientas de observación nocturna y unidades especialmente entrenadas para operaciones complejas. Las actividades representan una de las instancias más relevantes de cooperación militar desarrolladas este año entre ambos países.

El mandatario desembarcará acompañado por integrantes de su gabinete, entre ellos Karina Milei, Manuel Adorni, Carlos Presti. También está prevista la presencia de representantes diplomáticos y autoridades militares estadounidenses.