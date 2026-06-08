Médicos de cabecera de PAMI: "Nos han aumentado $300 la cápita, es imposible mantener nuestros consultorios"

Los médicos de cabecera y odontólogos de PAMI cumplen con un paro por 72 horas en reclamo de una actualización de la cápita por afiliado.

“A pesar de no haber obtenido ningún tipo de respuesta en su momento cuando hicimos el paro, tratamos de buscar diálogo y alternativa para ver si esta gente se daba cuenta de la locura que había hecho”, explicó Atilio Rossi, de APPAMIA.

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“Nos han aumentado 300 pesos”

“Hemos esperado casi un mes y medio. A nosotros nos habían reducido el salario un 52% en forma intempestiva, retroactiva al 1 de abril, que fue una locura, y después de tanto diálogo o tratativas nos han dado el aumento a 2.400, o sea, nos han aumentado 300 pesos, de la cápita nuestra, cosa que nos hace imposible mantener nuestros consultorios”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Desgraciadamente estamos en un momento donde no nos queda otra alternativa tanto a los médicos como los odontólogos del país que retomar las medidas de fuerza. Por eso es que justamente hemos convocado y pedido a nuestros pacientes que nos comprendan porque en estas condiciones el médico es imposible que pueda sostener su consultorio”, precisó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

Además señaló que “es inadmisible realmente la actitud que ellos han tomado, y la verdad que nos preocupa tanto”.

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PAMI

“Uno tiene la tristeza de ver médicos que van renunciando en diferentes áreas del país, porque desgraciadamente así no se puede trabajar. Segundo, porque cada vez los pacientes se encuentran con más dificultad en todo el sistema prestacional en general del PAMI, y uno ve cómo va produciéndose una degradación en todos los aspectos, y va en forma progresiva”, analizó Rossi.

Y luego completó: “Y tercero, la alternativa que a nosotros nos preocupa que todo esto tenga como intencionalidad destruir el primer nivel de atención, que yo creo que es el pilar fundamental de contención de los adultos mayores”.

Por último convocó a una movilización para este miércoles al mediodía “para manifestarnos conjuntamente con todos ante esta situación tan crítica que estamos viviendo”.