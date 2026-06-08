Berra, de CAMARCO: "De la nación no hay en Córdoba nada que no haga la provincia"

El titular de la Cámara de Construcción de Córdoba (CAMARCO), Horacio Berra, sostuvo que "de la nación no hay en Córdoba nada que no haga la provincia" al referirse a la obra pública en rutas cordobesas.

“En lo nacional no hay novedad, lo importante es que se empezaron a generar ya los resultados de las concesiones, se empiezan a ejecutar las primeras. Esto no va a ser una revolución en la construcción, pero sí por lo menos va a ayudar un poquito a los usuarios de esas rutas a que transiten con un poco de mayor seguridad”, afirmó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Rutas cordobesas

“En realidad no van a ser grandes obras las que ha dado Nación en términos de futuros peajes, sino que son rehabilitaciones, puestas en funcionamiento de tramos que estaban ya complicados para transitar en lugares donde hay mucho tránsito y tráfico de carga. Esa es una, por más pequeña que sea, es una pequeña buena noticia. De lo demás, nada”, precisó el empresario.

Todas las obras que se están haciendo en la provincia, muchas son sobre ámbitos nacionales. Córdoba es una de las provincias que ha tomado la inversión en infraestructura como propia, y ya a esta altura olvidándose de lo que es provincial y de lo que es nacional”, analizó.

“Lo que se está haciendo en Río Cuarto, o rutas que se han hecho o que se siguen manteniendo o que se siguen haciendo son obras que corresponderían a la nación”, ejemplificó Berra.

“De hecho, una parte de la circunvalación de Córdoba es de nación. Ya hoy el límite entre lo que es nación y Córdoba, de hecho, hay otra obra muy importante que se habla poco, que es la Ruta 19, una ruta, te diría, nacional de un perfil internacional y la está haciendo la provincia”, enfatizó.

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“No hay en Córdoba nada que no haga la provincia”

“Yo diría que de la nación no hay en Córdoba nada que no haga la provincia. En realidad la provincia debería hacerse cargo y trabajar en el ámbito provincial y la nación hacer lo que tiene que hacer la nación, desgraciadamente eso no pasa”, insistió el empresario.

“Gracias a que vivimos en Córdoba que tiene algún tipo de administración diferente permite que se hagan este tipo de cosas, esa es la realidad”, consideró Berra.

“En la provincia hay una cierta restricción hacia obras de futuro, pero hoy todo lo que está en marcha está funcionando. Toda la inversión que estaba propuesta, contratada y certificándose está al día. La provincia tiene una mirada absolutamente contraria a lo que es el Estado Nacional en términos de lo que es inversión en infraestructura”, concluyó.