La abuela de Agostina Vega: "Nosotros como familia tenemos mucho miedo"

Elisabeth Fernández, abuela de Agostina Vega, aseguró que "como familia" tiene "mucho miedo porque no sabemos quiénes son esas personas" en el marco de la investigación por el femicidio de su nieta de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba.

"Hoy nosotros como familia tenemos mucho miedo, porque no sabemos quiénes son esas personas. Mi hija no sabía con quién estaba, con quién ella se relacionaba. Entonces nosotros hoy tenemos mucho miedo, porque yo tengo otra hija, porque tengo un nieto, porque están mis hijos", sostuvo en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Qué dijo la abuela de Agostina Vega

"La verdad es que cada vez que nos enteramos de cosas, el miedo es más grande. No sabemos qué hacer si vamos a volver a trabajar, no sé qué vamos a hacer, a nosotros la vida nos cambió terriblemente a toda la familia", agregó en diálogo con Jorge "Petete" Martínez.

Además señaló que Osvaldo Fassetta, imputado por supuesto encubrimiento agravado en la causa, la habría presuntamente llamado a su hija.

"Eso es lo que dijimos nosotros en jefatura cuando nos habían llamado, la habían llamado a mi hija, en un principio eran llamadas en silencio hasta que después empezaron a decir una palabra, después dos, después tres, y estábamos en jefatura cuando empezamos a recibir de vuelta las llamadas. Entonces, en una de esas llamadas que él ya dice tres palabras, ahí yo le reconozco la voz. Entonces le digo a Melisa, con Melisa nos miramos porque cuando dijo esas tres palabras que ahí sí se entendía más lo que decía o se escuchaba más la voz, nos miramos porque la reconocimos y le dijimos en ese momento a la policía de que podía ser esta persona", precisó Fernández.

"En una de esas llamadas, dijo ´Claudio me la pasó´. Y después hubo otros momentos que decía otras palabras, pero ya como más agresivo, horrible", detalló.

"Yo estuve hablando con él ese domingo, lo saqué para afuera de la casa en un momento para preguntarle quién era, para separarlo de mi hija en ese momento porque él no se le despegaba y le pregunté quién era, qué hacía ahí, qué sabía él, a dónde habían andado y él siempre me hablaba como raro, como entrecortado, como nervioso", enfatizó Fernández.

"La verdad es que hoy no creemos en nadie, en nadie porque nosotros estamos seguros de que a mi hija esa gente la rodeó con el fin de sacarle a Agostina", remarcó la abuela de la adolescente asesinada en Córdoba.

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Qué dijo el abuelo de Agostina Vega

Miguel Heredia contó que su hija Melisa sigue internada. “Está un poco mejor, pero no toma todavía noción de la realidad. Ella todavía ahí shockeada pensando que Agostina ya va a volver. Estamos con asistencia psicológica del Ministerio de Salud de la provincia”, puntualizó.

“Hasta el momento hay dos detenidos. Hoy quizás nos vamos a reunir con el fiscal para tener más noticias de cómo va la causa”, anticipó Heredia, quin estuvo internado porque sufrió “una descompensación”.

“Me parece que él la estaba engañando a Melisa, tratando de que Melisa pensara en otra cosa y no en Claudio Barrelier”, aseveró Heredia al referirse a Osvaldo Fassetta.

“Por eso, en un momento del día domingo, nosotros le decimos a mi hija que a partir de ese momento las decisiones se tomaban en una familia. Hicimos que esa persona se apartara, que se fuera. Sospechas de esa persona teníamos porque la estaba manipulando a mi hija”, concluyó Heredia.