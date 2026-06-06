El femicidio de Agostina Vega pone al desnudo los vínculos del poder político con la Justicia

El cruel femicidio de la adolescente Agostina Vega (14) el 24 de mayo pasado provocó un tembladeral en el Ministerio Público Fiscal, el órgano encargado de investigar los delitos. No es un poder más, es la puerta de ingreso donde el ciudadano acude a pedir justicia. Las internas de poder, relevantes sólo para quienes las protagonizan, lo único que hacen es perjudicar el servicio.

Apenas el fiscal Raúl Garzón confirmó el hallazgo de los restos de la adolescente surgió una catarata de cuestionamientos a su actuación. Primero, por la forma de comunicar en la conferencia de prensa del sábado 30 de mayo, pero también por la cronología de los hechos, desde el día en que la madre de la adolescente, Melisa Heredia, hizo la denuncia hasta la activación del Alerta Sofía, el miércoles 27 de mayo.

Después de la detención de Claudio Barrelier, el martes posterior al hallazgo de los restos de Agostina, surgió el dato de la denuncia de una mujer que el presunto homicida mantuvo amordazada en su casa en mayo del año pasado. Pudo zafar y pedir ayuda. El hecho fue investigado por el fiscal de Instrucción, Iván Rodríguez. A los 20 días de la detención ordenó la libertad bajo una serie de condiciones. Nunca resolvió la causa.

Ni Una Menos en Córdoba: marcha bajo la lluvia con Agostina Vega como símbolo del reclamo

Córdoba, epicentro de la noticia que conmovió a todo el país

Desde que se activó el Alerta Sofía, los medios nacionales instalaron sus equipos de periodistas en la ciudad. Esa situación, la actividad frenética de las redes sociales con datos y comentarios de todo tipo, los vínculos políticos y deportivos de Barrelier y la proximidad de un nuevo aniversario del 3J del “Ni una menos”, hicieron que la información se adueñara de todos los segmentos informativos y que el país presenciara en directo el devenir de los acontecimientos.

Lo positivo es que la sociedad —con información certera o no— tomó el control del caso, lo puso bajo la lupa y las autoridades políticas se vieron acorraladas para tomar decisiones. En esa lógica se inscriben los movimientos en la administración municipal, donde Barrelier era becario en el Área de Tránsito; la renuncia de su mentor político, el ahora exconcejal Ricardo Moreno; la clausura del bar Wachitas y la postergación de la puesta en marcha de la Procuración Penitenciaria, un órgano creado a fines del año pasado que tiene razones políticas, que van más allá de una pretendida auditoría permanente sobre los derechos humanos de las personas detenidas en las cárceles de Córdoba.

En tribunales, el combo de situaciones “abrió las puertas del infierno”. Con esa expresión un funcionario describió la semana pasada, lo que evidencia la dependencia política de un órgano que debería ser independiente. Lo que es sutil, se hizo palpable. El femicidio de Agostina lo mostró con crueldad. Los hilos del Ministerio Público Fiscal, atravesados por la política. Y eso se explica desde la cabeza: la Fiscalía General.

Desaciertos en la comunicación

La conferencia de prensa del fiscal territorial Raúl Garzón pareció más un acto defensivo que comunicativo. Venía de una semana sin dormir, buscando a Agostina. Hubo una directiva de salir a dar explicaciones en esas condiciones. Ese sábado, 30 de mayo, los periodistas fueron convocados a la Jefatura de Policía donde hablarían el fiscal Garzón y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. La sede de la conferencia se modificó pocos minutos después.

RAÚL GARZÓN. Es el fiscal a cargo del esclarecimiento del femicidio de Agostina Vega. También del expediente donde Barrelier estaba acusado de privar de la libertad a una mujer el año pasado.

Hace menos de un mes el Tribunal de Ética de Magistrados había emitido una “advertencia” a otro fiscal de Instrucción porque dio novedades a la prensa de una causa judicial en la Jefatura de la Policía. Los fiscales tienen que informar en tribunales, no en la sede de una fuerza de seguridad que depende del gobierno provincial, hay que mostrar independencia de poderes, palabras más palabras menos, dijo el tribunal.

Pero la forma en que Garzón encaró la situación fue desacertada. La memoria de Agostina y el respeto a su familia requerían simplemente información, la que se pudiera dar a esa altura de la investigación. Nada más y nada menos que eso. El agradecimiento desmedido a las fuerzas de seguridad y a los perros de la Policía cayó pésimo. Todo se produjo el día en que el país se enteró que Agostina ya no estaba entre nosotros. La perspectiva de género también debe reflejarse a la hora de hablar.

GABRIEL VEGA. El papá de Agostina pidió respeto por su hija y que pague con justicia hasta el último culpable.

¿De quién es la competencia?

Posteriormente, su confirmación al frente del caso también hizo ruido. El fiscal general, Carlos Lezcano, resolvió que a pesar de que la carátula del expediente mutó a un femicidio quede bajo la órbita del fiscal territorial y no vaya a una fiscalía especializada. En la resolución también decretó que el expediente quedaba en “co-dependencia” de otros dos magistrados: Claudia Romero, de Violencia de Género, y Juan Ávila Echenique, de Delitos contra la Integridad Sexual, si Garzón decide darles intervención. En los tribunales es una verdad de perogrullo que ningún fiscal comparte su investigación. Los encargos a Romero y Ávila Echenique sólo fueron una respuesta a las objeciones, pero no tienen efecto real.

Más allá de todo esto y a esta altura de la pesquisa, Garzón tomó innumerables medidas, encontró los restos de Agostina, hizo decenas de allanamientos y secuestros, ordenó la detención del presunto autor y de un cómplice. Avanzó en la causa y está decidido a profundizarla. No se le puede achacar no investigar.

CLAUDIO BARRELIER. Detenido e imputado por homicidio agravado por violencia de género (femicidio).





CRONOLOGÍA DEL CASO

23 de mayo

22:30 Agostina se va de su casa

23:30 Una cámara de seguridad la capta junto a Claudio Barrelier ingresando a la casa del presunto femicida, en barrio Cofico.

24 de mayo

8:42 Melisa Heredia, mamá de Agostina, radica la denuncia en la Unidad Judicial. El fiscal implementa el protocolo de búsqueda provincial.

18:30 Melisa amplía la denuncia: todo apuntaba a buscar a un amigo de Agostina, llamado Franco.

25 de mayo

Continúa la búsqueda de Franco, pensando que Agostina estaba con él.

26 de mayo

8:00 Segunda ampliación de la denuncia. Se pone en eje a Claudio Barrelier. Se comprueba que Franco había estado detenido la noche del sábado y domingo por la madrugada.

A lo largo del día se ordenan y ejecutan 14 allanamientos en diferentes domicilios, incluido el de Barrelier, quien es detenido e imputado por privación ilegal de la libertad.

27 de mayo

15:30 Se genera la Alerta Sofía para buscar a Agostina en todo el país.

30 de mayo

19:30 En conferencia de prensa el fiscal Raúl Garzón informa que fueron hallados en el predio de Ampliación Ferreyra los restos de Agostina. Hasta ahí habían llegado por las imágenes de cámaras y ubicaciones del teléfono de Barrelier. Habría trasladado el cuerpo de Agostina en un Ford K, propiedad de Soledad Andreani.

1 de junio

Se amplía la imputación a Barrelier por homicidio agravado por violencia de género (femicidio). Según los datos de la autopsia, la muerte fue por estrangulamiento en las primeras horas del domingo 24 de mayo.

OSVALDO FASSETTA. Detenido e imputado por encubrimiento agravado.

4 de junio

Detienen e imputan por encubrimiento agravado a Osvaldo Fassetta, inquilino de Barrelier. Por las ubicaciones de los teléfonos móviles, se sospecha que acompañó a Melisa el sábado por la noche por diferentes domicilios para buscar a Agostina.