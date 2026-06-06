“El Indio Solari tuvo una influencia comparable a la de líderes religiosos”

La noticia de la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari provocó una conmoción inmediata en buena parte de la sociedad argentina. Para el periodista y especialista en rock nacional Martín Brizio, se trata de uno de esos acontecimientos que marcan una época y que exceden el universo de la música.

“Son ese tipo de cosas que uno sabe que van a pasar, pero nunca está preparado para cuando pasan”, aseguró Brizio, quien comparó el impacto generado por la noticia con otras pérdidas que sacudieron al país en las últimas décadas. “Cuando sucedió lo de Maradona, cuando sucedió lo de Gustavo Cerati, creo que estamos en presencia de ese tipo de impactos sociales”, sostuvo.

A la hora de dimensionar la figura del cantante, Brizio fue aún más allá. “Estamos hablando del mayor referente de la historia de la música argentina, no tanto por su obra sino por su significancia y por su llegada popular”, afirmó en Punto a Punto Radio. Según Brizio, ningún otro artista logró construir el fenómeno social que generó el exlíder de Los Redondos. “No tenemos en la historia a alguien que haya generado lo que generó Carlos Alberto Solari. Es algo demasiado fuerte, demasiado impactante estar hablando de su muerte”, señaló.

Para Brizio, resulta complejo resumir la trayectoria de Solari porque su figura atravesó distintas generaciones y momentos históricos del país. “Hablar del Indio es hablar de los años ‘70, ‘80, ‘90, de los 2000 y de los 2010. Fue un tipo que estuvo vigente siempre”, destacó. En ese recorrido incluyó los inicios de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la explosión popular de la banda durante los años ‘90, la separación de 2001 y una carrera solista que, según describió, alcanzó niveles de convocatoria extraordinarios. “Estamos hablando de uno de los tipos que en el mundo movilizó masas de 300 mil o 400 mil personas con entradas pagas. No sé cuántas veces se dio algo así”, aseguró.

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Un mito en vida

Consultado sobre qué diferenciaba a Solari de otros referentes históricos del rock argentino, Brizio apuntó a un elemento central: la construcción de un personaje envuelto en misterio. “Siempre se manejó con una privacidad muy hermética, con una nube de misterio alrededor suyo”, explicó. Esa estrategia, según consideró, terminó potenciando una figura que ya contaba con una enorme dimensión artística. “La diferencia con el resto es que el Indio llegó a ser un mito en vida”, sostuvo.

Y estableció una comparación con otras figuras fundamentales del género. “Spinetta o Cerati eran mortales. El Indio siempre estuvo un escalón más arriba en términos simbólicos. Nadie sabía dónde vivía, cómo era su vida cotidiana o qué hacía realmente”, describió.

Brizio entiende que esa combinación entre una obra poderosa y un fuerte hermetismo ayudó a consolidar una relación singular con su público. “Fue mucho más que un músico”, precisó. Más allá del fenómeno social, el periodista destacó la calidad artística de Solari y el peso de sus composiciones dentro de la historia del rock argentino. “Tenemos una obra maravillosa, tanto con Los Redondos como en su etapa solista”, afirmó.

También resaltó la singularidad de sus letras y de su lenguaje creativo. “Tenía una pluma única, una dialéctica propia, un lenguaje casi propio, con letras encriptadas y mensajes metalingüísticos”, explicó. Pero para Brizio, la magnitud de Solari no puede explicarse únicamente desde la música. “Fue mucho más que un artista, mucho más que un músico, mucho más que un compositor o un escritor de canciones”, sostuvo. Y completó: “Tuvo una influencia a nivel masivo que solamente podría compararse con la de algunos líderes religiosos”.