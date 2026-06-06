Lezcano, Rodríguez, la Procuración Penitenciaria y un nuevo mapa de poder en la Fiscalía General

En el gobierno comenzaron a mirar con recelo al nuevo fiscal general, Carlos Lezcano, designado por decisión del gobernador Martín Llaryora. A poco de asumir se conocieron declaraciones sobre las “falsas denuncias” de mujeres por violencia de género. Los dichos tienen como contexto una Fiscalía General que quedará integrada sólo por hombres. Después trascendió que, en una reunión con fiscales de narcotráfico, dio a entender que la lucha contra el narco es una batalla perdida.

Un tercer hecho que causó alarma es un reglamento con distribución de áreas entre los fiscales generales adjuntos. Es la primera vez que un fiscal general delega funciones a través de una norma. Hasta ahora, había distribución de tareas convenidas de hecho, no escritas. A poco más de un mes de asumir, se tomó vacaciones.

La semana pasada, reavivó la polémica a partir de la decisión “extraordinaria” de no apartar a Garzón de la investigación del femicidio de Agostina Vega para remitirla a una fiscalía especializada. La resolución explica que es por la gravedad institucional y penal del caso. Demasiado ruido para sólo dos meses de gestión.

CARLOS LEZCANO. Asumió el 1 de abril pasado. Algunas declaraciones y decisiones generaron ruido político.

Por eso, la nueva Procuración Penitenciaria se pondrá en marcha sí o sí. En forma inminente. Si es posible, entre jueves y viernes próximos. Hay una explicación para ello: la salida de Betina Croppi de una de las cuatro fiscalías generales adjuntas permitirá el ingreso a ese lugar de Néstor Gómez, un hombre de estrecha confianza del gobernador. Será un adjunto con terminales potentes en la política. Los actuales adjuntos, Héctor David y Alejandro Pérez Moreno, están en la misma línea. Quedará sólo el cuarto, José Gómez Demmel.

¿Qué se espera para la próxima semana? Una definición sobre Iván Rodríguez, el fiscal que investigó y excarceló —sin resolver la causa en más de un año— a Claudio Barrelier. Este detalle no menor es lo que demora la asunción de la nueva Procuración.

Hay un proyecto de legisladores del Frente Cívico para que la Unicameral solicite al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la postergación o suspensión de su asunción como nuevo procurador penitenciario adjunto. Aunque el bloque opositor es autor del proyecto, lo más probable es que el oficialismo lo acompañe. La iniciativa se tratará el miércoles próximo, 10 de junio.

IVÁN RODRÍGUEZ. El miércoles próximo saldrá de la Unicameral un pedido al TSJ para que postergue su asunción como procurador penitenciario adjunto.

Despejado ese escollo, asumirá el resto de las funcionarias designadas: Betina Croppi, como procuradora penitenciaria general; Guadalupe Trillo Pellizari y María Florencia Degano, como adjuntas; y Melania Mattia como secretaria técnica. Mientras no se ponga en marcha el nuevo organismo, Croppi sigue ocupando su puesto en la Fiscalía General; el lugar destinado a Néstor Gómez, la figura más importante en el nuevo esquema de poder del Ministerio Público Fiscal.

¿Qué sucederá después con Iván Rodríguez? Se espera el análisis de Garzón sobre el expediente de Barrelier del año pasado, que ya fue girado a su fiscalía. Una vez que lo evalúe surgirá una primera opinión sobre si su colega tuvo una actuación negligente.

Si Rodríguez hubiera continuado la investigación y llegado a un resultado, con archivo, elevación a juicio y/o condena, quizás se habría podido evitar el femicidio de Agostina. A esta altura la afirmación es ambiciosa y la respuesta, contrafáctica. Cuando la justicia es lenta no es justicia.

Hasta ahora hay un solo pedido al Jury contra Garzón y ninguno contra Rodríguez. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no actúa de oficio, sino ante denuncias o requerimientos judiciales. Al único pedido que ingresó lo firmaron legisladoras del Frente de Izquierda y dirigentes de la Asamblea Ni Una Menos. Piden la destitución del fiscal Garzón por presunto mal desempeño, incumplimiento de los deberes de funcionario y encubrimiento. Le cuestionan entre otras cosas no haber generado antes del miércoles 27 de mayo el Alerta Sofía.

A seis días de una publicitada conferencia de prensa de la mayoría opositora, ningún bloque solicitó al Jury absolutamente nada. El lunes pasado se presentaron ante la sociedad legisladores de la UCR, Frente Cívico, PRO, Encuentro Vecinal Córdoba, La Libertad Avanza, Mejor Futuro y Valores Republicanos para anunciar que presentarían pedidos de destitución para los dos fiscales, Garzón y Rodríguez. Hasta el viernes último, no los formalizaron.