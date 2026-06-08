“No hay nadie que absorba el desgaste de Milei”: qué revela una encuesta sobre el vacío opositor en Argentina

La economía y la política parecen transitar caminos distintos en la percepción de los argentinos. Esa es una de las principales conclusiones que dejó un estudio de DC Consultores, presentado por su director, Aníbal Urios, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM).

Según explicó, el rumbo económico impulsado por el Gobierno nacional alcanzó una calificación promedio de 5,7, mientras que la dimensión política cayó hasta 4,3. Para Urios, la diferencia tiene una explicación concreta: la sociedad está más enfocada en los resultados cotidianos que en las disputas discursivas o internas del poder.

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“La gente se volvió más pragmática”, sostuvo el consultor. En ese sentido, planteó que una parte importante del electorado evalúa a los dirigentes por su capacidad para resolver problemas y no necesariamente por afinidades ideológicas.

“A la hora de votar siempre está vinculado mucho más a la resolución de los problemas que a las cuestiones políticas”, afirmó.

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Urios señaló que cuando aparecen cuestionamientos hacia el Gobierno, esos votos no migran automáticamente hacia dirigentes opositores. “No hay nadie que lo pueda absorber por ahora”.

La lectura coincide con un fenómeno que distintos analistas vienen observando desde hace meses: el oficialismo conserva una posición competitiva no sólo por sus propios niveles de apoyo, sino también por la ausencia de liderazgos capaces de capitalizar el desgaste.

El 39% que no se siente representado

Existe un segmento de votantes que no acompaña plenamente a Milei, pero tampoco quiere regresar a experiencias políticas anteriores. Según Urios, ese grupo representa cerca del 39% del electorado y hoy carece de una referencia política definida. Allí es donde, a su entender, intentan posicionarse figuras como Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

En el relevamiento también sobresalen dirigentes que logran niveles de aceptación más amplios que los de sus propios espacios. Urios mencionó especialmente a Victoria Villarruel y Patricia Bullrich como figuras que consiguen apoyo en sectores diversos del electorado.

“Puede venir un mileísmo sin Milei”, analizó el consultor al referirse a la posibilidad de que algunas figuras del oficialismo o cercanas a ese universo político ganen protagonismo hacia adelante. “Está huérfano, no sabe a quién visualizar como liderazgo de ese sector. Es la famosa avenida del medio”.

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Aunque la expectativa de cambio sigue presente, Urios advirtió que la sociedad también espera señales concretas de mejora en su situación cotidiana. Según describió, muchos argentinos continúan respaldando el rumbo elegido en 2023 porque consideran que las transformaciones estructurales requieren tiempo. Sin embargo, alertó que esa expectativa necesita traducirse en mejoras perceptibles para sostenerse.

“La gente sigue esperando que ese derrame llegue”, explicó.