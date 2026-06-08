Vecinos de Juniors reclaman medidas urgentes a la Municipalidad por el impacto del estacionamiento medido

La implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido en barrio General Paz comenzó a generar repercusiones en barrios cercanos. Desde el Centro Vecinal de Juniors advirtieron que cada vez más conductores eligen dejar sus vehículos en la zona para evitar el pago del servicio y reclamaron al municipio medidas que permitan preservar la seguridad y la convivencia en un sector predominantemente residencial.

Según explicó Carla Giesenow, integrante del Centro Vecinal de Juniors, la preocupación surgió luego de detectar un incremento en la cantidad de vehículos estacionados en el barrio, muchos de ellos provenientes de otros sectores de la ciudad. “Juniors está siendo un lugar donde vienen a estacionar de otros barrios, creemos que de General Paz o de algún barrio cercano también, y la verdad que está trayendo ciertas repercusiones, sobre todo de manera negativa en el barrio”, afirmó.

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La integrante aclaró que no se opone al sistema de estacionamiento medido, pero considera necesario reforzar la infraestructura y las condiciones de seguridad para afrontar el aumento de circulación vehicular. En ese sentido, señalaron que ya comenzaron a registrarse inconvenientes concretos.

“Una calle puntual donde estacionaron en doble fila impidió el ingreso del camión de residuos. También encontramos cocheras bloqueadas y dificultades en calles con cambios de sentido que muchas personas que vienen de otros barrios no conocen”, detalló Giesenow.

La referente vecinal sostuvo que Juniors se caracteriza por ser un barrio tranquilo, con una importante presencia de adultos mayores y niños, por lo que el aumento del tránsito genera preocupación. Desde el Centro Vecinal solicitaron que la Municipalidad avance en obras y medidas que ya vienen reclamando desde hace tiempo.

Reclamos de infraestructura

Entre los pedidos figuran la instalación de reductores de velocidad, un semáforo en una zona considerada conflictiva, un espejo para mejorar la visibilidad en la salida hacia la Costanera y la demarcación de sectores cercanos a cocheras. “Sabemos que la situación es difícil y que no somos el único barrio con necesidades, pero creemos que hay cuestiones que pueden ayudar a prevenir problemas mayores”, señaló.

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Giesenow indicó además que los vecinos realizarán una jornada comunitaria para remarcar algunas zonas de estacionamiento y accesos vehiculares, aunque aclaró que existen intervenciones que dependen exclusivamente del Estado municipal. “No podemos como vecinos poner un reductor de velocidad, por ejemplo”, expresó.

“Nosotros no estamos en contra del sistema. Lo que queremos es aumentar las medidas de seguridad en nuestro barrio, evitar accidentes y hechos delictivos vinculados a una mayor circulación de vehículos”, explicó.