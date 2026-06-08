Una desarrollista cordobesa ofrece financiación propia para acceder a una vivienda

En un contexto marcado por la escasez de créditos hipotecarios y las dificultades de acceso al financiamiento tradicional, la desarrollista cordobesa GNI presentó una nueva alternativa para la compra de departamentos en Córdoba capital y Río Cuarto. El esquema permite ingresar desde USD 26.000 y financiar el saldo hasta en cinco años con ajuste por UVA y tasa 0%.

La propuesta está disponible para unidades de Cardinales Alto Panorama, en la ciudad de Córdoba, y Cardinales Smart, en Río Cuarto. Según explicó Marcos Paulino, gerente comercial de GNI, en diálogo con Punto a Punto Radio, la iniciativa busca cubrir una necesidad que hoy el sistema financiero no está logrando resolver. “Hoy el mercado no ofrece la posibilidad de acceder a viviendas o la financiación que existe es muy cara”, señaló.

El plan contempla financiación directa de la empresa, sin intervención bancaria ni requisitos asociados a los créditos tradicionales. “No tenés las barreras de ingreso que tenés en un sistema formal, como el scoring o la presentación de determinada documentación. Acá la financiación es directa de la empresa”, explicó Paulino.

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El ejecutivo destacó que el principal diferencial es la ausencia de intereses. “Es la única oferta en el mercado que no te va a cobrar ningún tipo de costo financiero por la financiación que estás haciendo. Si uno está financiando 10.000 dólares, lo que va a terminar pagando son 10.000 dólares”, afirmó.

Según detalló, el esquema resulta atractivo tanto para quienes buscan acceder a una vivienda propia como para inversores. En el caso de los compradores de primera vivienda, aseguró que la entrega de las unidades se realiza en plazos relativamente cortos. “Entrando hoy en el plan, en diciembre se está recibiendo la unidad para habitarla”, indicó.

Para los inversores, la propuesta apunta a combinar financiación con rentabilidad. “La cuota se puede pagar casi sola con la renta que genera el alquiler del inmueble”, sostuvo. Además, aseguró que las unidades destinadas a alquiler cuentan con alta demanda. “Los productos Cardinales tienen lista de espera. La demanda supera la cantidad de unidades disponibles para alquiler temporario”, explicó.

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Paulino señaló que actualmente los valores del mercado inmobiliario presentan una oportunidad para quienes cuentan con ahorros. “Hoy la realidad es que los precios por metro cuadrado son los más bajos de la historia. Entonces es una gran oportunidad para aquellos que quieran utilizar los ahorros que tienen”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que la actividad continúa afectada por el contexto económico general. “La economía viene con un parate desde hace mucho tiempo y esas consecuencias repercuten en todos los sectores. La construcción no es una excepción”, indicó.

La nueva financiación se aplica a monoambientes y departamentos de uno y dos dormitorios en Córdoba, mientras que en Río Cuarto alcanza a monoambientes y unidades de un dormitorio. Desde la empresa señalaron que la iniciativa busca ofrecer una alternativa concreta en un escenario donde las opciones de crédito siguen siendo limitadas para gran parte de la población.