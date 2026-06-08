Una "startup" nacida en Córdoba conquistó Europa: WiseCX ganó dos premios ante la mirada del rey Felipe VI

Lo que comenzó como una plataforma para mejorar la atención al cliente terminó convirtiéndose en una de las historias de innovación más destacadas del año para Argentina. La startup cordobesa WiseCX brilló en la 15ª edición de South Summit Madrid 2026, el encuentro de innovación y emprendedurismo más importante de Europa, donde obtuvo dos de los premios más codiciados del evento.

La empresa fue distinguida como la startup Más Escalable de toda la competencia y, además, ganó el vertical Enterprise Solutions, reservado para las mejores soluciones tecnológicas para empresas.

El dato adquiere una dimensión mayor si se considera el nivel de la competencia: participaron más de 4.500 startups provenientes de 110 países, de las cuales solo 100 llegaron a la final. WiseCX fue la única compañía de Latinoamérica que logró llevarse dos reconocimientos.

¿Se puede interpretar las emociones de los clientes en tiempo real? Una startup cordobesa tiene la respuesta

El escenario también tuvo un condimento simbólico. La ceremonia contó con la presencia del rey Felipe VI de España, quien compartió la jornada con los emprendedores y referentes del ecosistema global de innovación, consolidando a South Summit como el principal puente entre Europa y América Latina para el desarrollo tecnológico.

De Córdoba al mundo

Fundada en Córdoba, WiseCX opera actualmente en nueve países de Iberoamérica y atravesó una profunda transformación en los últimos años. Pasó de ser una plataforma de experiencia del cliente a desarrollar un modelo basado en inteligencia artificial capaz de convertir conversaciones en ventas mediante agentes autónomos.

La compañía asegura haber procesado más de 500 millones de conversaciones, una base de datos que alimenta sus modelos de IA y que crece a un ritmo de ocho millones de interacciones mensuales.

Su crecimiento fue uno de los factores que sedujo al jurado internacional. Según la empresa, los ingresos generados exclusivamente por su capa de inteligencia artificial se multiplicaron por ocho en el último año, mientras que mantiene una tasa de retención superior al 140% y rentabilidad operativa positiva.

"Llevamos 18 meses demostrando que la inteligencia artificial no es una narrativa, sino ingresos reales. Ganar en South Summit frente a startups de todo el mundo confirma que el modelo que construimos tiene escala global y que Iberoamérica puede liderar la próxima generación de infraestructura empresarial con IA", afirmó David Cabrera, CEO de WiseCX, al recibir uno de los premios.

Un reconocimiento para el ecosistema tecnológico argentino

South Summit es considerado uno de los eventos de startups e innovación más relevantes del planeta. En su edición 2026 reunió a inversores, fondos de capital de riesgo, grandes corporaciones y emprendedores de todo el mundo en Madrid.

En ese contexto, el doble reconocimiento obtenido por WiseCX representa mucho más que un premio empresarial: posiciona a una startup nacida en Córdoba entre las compañías tecnológicas con mayor potencial de crecimiento global y confirma el protagonismo que comienza a ganar el talento argentino en la carrera por liderar la revolución de la inteligencia artificial.