Horas decisivas en Talleres: Fassi define al nuevo técnico

Son horas y días intensos en Talleres. La dirigencia se mantiene en la búsqueda del nuevo entrenador del plantel profesional. Luego de varios días de reuniones, contactos y negociaciones, este lunes comenzó con encuentros clave encabezados por el presidente Andrés Fassi y todo indica que la definición está cada vez más cerca.

En barrio Jardín aseguran que la intención es resolver la situación en el corto plazo para que el nuevo cuerpo técnico pueda iniciar cuanto antes la planificación del segundo semestre, en un contexto deportivo que obliga a reaccionar rápidamente tras una primera mitad de año marcada por los malos resultados y la eliminación en los playoffs ante Belgrano... y el título logrado por los 'Piratas'.

Durante las últimas horas, la dirigencia avanzó en conversaciones con distintos entrenadores de peso.

Entre los nombres que estuvieron sobre la mesa aparecen Martín Anselmi, Juan Pablo Vojvoda, Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y Jorge Sampaoli, quien incluso arribó a Córdoba durante la madrugada del lunes. Sin embargo, desde el entorno dirigencial reconocen que el exseleccionador argentino no encaja del todo en el perfil que busca la institución.

Sonó con mucha fuerza durante toda la siesta Martín Anselmi. Trascendió que el entrenador rosarino tenía encaminada su llegada a Talleres, aunque finalmente las negociaciones no prosperaron y quedó descartado para reemplazar a Carlos Tevez.

Aunque todo es muy cambiante. Las reuniones, rumores y murmullos van de un lado a otro.

Cuenta regresiva para el clásico cordobés femenino

En ese marco, en paralelo, la dirigencia también mantiene en evaluación al uruguayo Diego Alonso. El ex de Pachuca cuenta con experiencia internacional y antecedentes importantes en el fútbol mexicano, aunque su cotización económica aparece como una de las principales dificultades para avanzar en una negociación definitiva.

Mientras tanto, puertas adentro continúan las reuniones y el análisis de alternativas. En Talleres saben que el margen de error es mínimo y que la elección del próximo entrenador será determinante para encarar un semestre en el que el equipo necesitará recuperar identidad, resultados y protagonismo