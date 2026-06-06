Cuenta regresiva para el clásico cordobés femenino

Hay partidos que empiezan a jugarse mucho antes del silbato inicial porque viven en la memoria de las canchas de Liga Cordobesa, en el barro de las inferiores, en las tardes donde el fútbol femenino construyó legado casi en silencio. Por eso, la emoción de quiénes transitan el fútbol femenino desde hace años, porque los duelos Belgrano-Talleres guardan herencia y revelación, proponen ilusiones

y puertas abiertas. Durante años habitó los márgenes y fue sostenido por jugadoras que hicieron de cada partido una forma de memoria. Ahora, en la máxima categoría, aquella historia encuentra un nuevo condimento: tribunas más grandes para una pasión que siempre estuvo ahí. ‘Piratas’ y ‘Matadoras’ son protagonistas en Primera división de AFA.

En ese marco, Córdoba vuelve a respirar clásico. Este fin de semana no se jugó el certamen oficial, debido al parate por la ventana internacional de la Liga de Naciones, donde la Selección Argentina tenía previsto disputar dos partidos. Tras esta pausa, el regreso trae el super clásico a la Docta. El fin de semana del 13 de junio, Belgrano y Talleres volverán a encontrarse en un duelo especial en la memoria del deporte cordobés.

Será su segundo clásico en la Primera División de AFA. El anterior dejó una tarde vibrante en el Gigante de Alberdi, con un empate cargado de emociones, ritmo y tribunas encendidas. Aquel día igualaron 1-1 por el Torneo Apertura 2025, no se enfrentaron en el

Clausura.

Para este juego todavía resta definir el escenario. La localía será para las ‘Piratas’, aunque la organización analiza si el partido se disputará en el Gigante de Alberdi o en el predio Armando Pérez de Villa Esquiú.

EL QUE DIO INICIO. En el 2012 se jugó el primer Talleres-Belgrano por los puntos en el femenino.

.........................................................

¿Cómo llegan?

La previa encuentra a Talleres en un presente sólido. El conjunto albiazul ocupa el quinto puesto con 13 puntos en ocho partidos. Logró tres victorias, cuatro empates y una derrota, con 10 goles a favor y 6 tantos en contra. Las dirigidas por ‘Toti’ Iglesias en su última pre-

sentación protagonizaron una actuación de personalidad ante River, líderes del campeonato, e igualaron 1-1 gracias al tanto de Romina Núñez. Sí, Romina Núñez, la delantera que fue clave en el bicampeonato logrado el año pasado por Belgrano. El regreso de Núñez a Alberdi o al predio será uno de los grandes condimentos de este juego. Cabe recordar que se fue con declaraciones fuertes hacia la entrenadora Mariana ‘Pomu’ Sánchez y luego se mudó de barrio.

Belgrano dio la vuelta olímpica por Córdoba y la ciudad lloró de felicidad

Las ‘Piratas’, por su parte, llegarán con la intención de reencontrarse con su mejor versión. Son las actuales campeonas, pero su juego no atraviesa un buen momento. Las celestes vienen de caer por la mínima ante Ferro en condición de visitante y quedaron ubicadas en el undécimo lugar con 10 puntos. El recorrido hasta aquí marca tres triunfos, un empate y cuatro derrotas, con cinco goles a favor y siete en contra.

Más allá de la tabla, el clásico aparece como una oportunidad ideal para cambiar energías, fortalecer confianza y regalarle a Córdoba otra jornada histórica. Porque estos partidos suelen construir su propia lógica, con emociones capaces de transformar cualquier antecedente.

Romina Biagioli: "Los sueños están para cumplirse"

Así está el torneo

En la parte alta del campeonato, River manda con 20 puntos, seguido muy de cerca por San Lorenzo y Racing, ambos con 19. Banfield aparece cuarto con 15, mientras Talleres busca sostenerse en zona de protagonismo y Belgrano intenta recuperar terreno.

RECORDADO. El primer clásico en el Kempes fue un juego que marcó para lo que se venía.

......................................................................

Clásicos históricos