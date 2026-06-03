Romina Biagioli: "Los sueños están para cumplirse"

Quizás la imagen de Florianopolis fue esta: en la zona de largada apareciendo bicicletas relucientes, cuerpos tensos, miradas clavadas en el horizonte y ese silencio extraño que precede a las grandes batallas deportivas; el océano respirando pesado, los atletas también; y entre esa multitud de músculos preparados para resistir durante casi nueve horas la estampa de la cordobesa Romina Biagioli. Ella caminando hacia la arena con la calma de quien lleva años construyendo una escena imaginada mil veces. El traje ajustado. Las antiparras. La concentración exacta. Cada gesto como parte de un ritual. Quizás esa es la imagen, muy probablemente esa fue la imagen cuando el Nubank Ultravioleta IRONMAN Brasil 2026 proponía un viaje salvaje: kilómetros de natación, ciclismo interminable y una maratón final capaz de quebrar cualquier certeza humana. El debut de Biagioli en la distancia Ironman tenía el sabor de las grandes apuestas. Y también el vértigo.

Después llegó el agua. Después la velocidad. Después el desgaste. Unos minutos antes habia escrito en su cuenta de Instagram: "Los sueños están para cumplirse".

Y ella fue por su sueño.

Y lo conquistó.

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La triatleta cordobesa Romina Biagioli alcanzó el domingo pasado uno de los logros más importantes de su carrera deportiva al consagrarse campeona del Nubank Ultravioleta IRONMAN Brasil 2026, disputado en la ciudad de Florianópolis. Se quedó con la victoria tras completar el recorrido en un tiempo de 8 horas, 45 minutos y 27 segundos, consiguiendo una actuación memorable en lo que fue su debut en la distancia Ironman. ¡Impresionante!

La representante de Córdoba protagonizó una competencia de alto nivel, marcada por constantes cambios en la punta y una intensa batalla deportiva durante gran parte de la jornada. En los kilómetros decisivos logró marcar diferencia para quedarse con el triunfo frente a rivales de gran experiencia internacional.

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Detrás de la argentina finalizó la brasileña Pamela Oliveira, ganadora en cuatro oportunidades de la prueba, mientras que el tercer lugar fue para la francesa Julie Iemmolo.

La victoria tiene un valor especial por tratarse de la primera participación de Biagioli en la distancia Ironman, considerada una de las más exigentes del triatlón mundial. La cordobesa afrontó con solvencia los desafíos de la natación, el ciclismo y la carrera pedestre, completando una actuación que quedará registrada entre las más destacadas de su trayectoria.

Y logró el sueño. Como bien dijo: "Los sueños están para cumplirse". Ahora, Romina se posicionó, nuevamente, entre las principales referentes del triatlón argentino e internacional.