Miami se prepara para el Mundial 2026: New Point apuesta a convertirse en la base de los argentinos

Con la cuenta regresiva en marcha para el Mundial FIFA 2026, Miami se consolida como uno de los destinos más elegidos por los argentinos que planean seguir de cerca la máxima cita del fútbol. En ese contexto, New Point Miami busca posicionarse como una alternativa de alojamiento pensada especialmente para quienes buscan combinar los partidos con una experiencia completa de viaje.

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Ubicado en 5445 Collins Avenue, frente al mar y con acceso directo a la playa, el complejo ofrece departamentos totalmente equipados para grupos de entre dos y siete personas. La propuesta apunta a quienes priorizan independencia, comodidad y flexibilidad durante estadías que suelen extenderse más allá de los días de competencia.

La llegada del Mundial impulsará una dinámica particular en la ciudad. Los encuentros que se disputarán en el Hard Rock Stadium atraerán a miles de turistas internacionales, quienes combinarán las jornadas deportivas con actividades vinculadas al turismo, la gastronomía, las compras y la playa.

En ese escenario, el alojamiento deja de ser únicamente un lugar para dormir y pasa a convertirse en una pieza clave de la experiencia. New Point propone una modalidad distinta a la hotelera tradicional, con unidades que cuentan con kitchenette o cocina completa, según la categoría, permitiendo a los visitantes organizar sus tiempos con mayor libertad.

Entre los servicios disponibles se encuentran check-in las 24 horas, valet parking permanente, piscina, gimnasio, cancha de tenis, housekeeping, conexión Wi-Fi, personal multilingüe y servicio de playa.

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Además de su ubicación frente al océano, el complejo cuenta con una localización estratégica para quienes llegan desde distintos puntos del continente. Se encuentra a unos 15 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami y a aproximadamente 35 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale.

Desde la empresa destacan que el objetivo es acompañar las distintas etapas del viaje. Antes del inicio del torneo, como punto de partida para recorrer la ciudad; durante la competencia, como base operativa entre partidos; y después del Mundial, como espacio para extender la estadía y seguir disfrutando de los principales atractivos turísticos de Miami.

Con playas, propuestas gastronómicas, circuitos culturales y una amplia oferta comercial, la ciudad estadounidense espera convertirse en uno de los grandes centros de actividad durante el Mundial 2026. En ese marco, New Point apuesta a posicionarse como una de las opciones elegidas por los argentinos que planean vivir el torneo desde Miami.

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