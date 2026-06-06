Tres futbolistas y seis asistentes: el ‘seleccionado cordobés’ en la Copa de la Fifa

Guillermo Burdisso fue el último cordobés convocado para el Mundial 2026. El exdefensor de Altos de Chipión, que en nuestro país vistió las camisetas de El Porvenir, Rosario Central, Arsenal, Boca, Independiente y Lanús, y llegó a disputar un amistoso con la Selección Argentina que dirigía Diego Maradona en la previa de Sudáfrica 2010, se sumó días atrás al grupo de trabajo que lidera Gustavo Alfaro, el DT de Paraguay. En el representativo guaraní, que competirá en el Grupo D con Estados Unidos, Turquía y Australia, el otrora zaguero central, quien también acredita pasos como jugador por Roma, Galatasaray, León de México, Deportivo Cali y Universidad Católica de Chile, se desempeñará como analista de videos.

Burdisso se agregó a última hora a la lista de embajadores que tendrá nuestra provincia en la XXIII Copa de la Fifa, y que tiene como nombres más conocidos al cordobés Cristian ‘Cuti’ Romero, al embalseño Nahuel Molina y al calchinense Julián Álvarez, tres de los 17 integrantes del equipo argentino que repetirán participación mundialista, luego de haber logrado ‘La Tercera Estrella’ y dado la vuelta olímpica en Qatar 2022. La delegación de la AFA cuenta, además, con dos mediterráneos en su cuerpo técnico: el riocuartense Pablo Aimar y el labordense Walter Samuel, quienes acompañan al DT Lionel Scaloni desde el inicio de su gestión. Argentina integrará el Grupo J y se medirá con Argelia, Austria y Jordania.

REFUERZO CORDOBÉS. Guillermo Burdisso será el analista de videos del equipo de trabajo de Gustavo Alfaro, el seleccionador de Paraguay. /// CEDOC PERFIL

En el certamen que se desarrollará conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá, también tendrán representación cordobesa los seleccionados de Ecuador y Uruguay. En ‘La Tricolor’ -que integrará el Grupo E, con Costa de Marfil, Curazao y Alemania-, Guillermo Marino, oriundo de Los Surgentes y exfutbolista de Newell´s y Boca Juniors, escolta al entrenador Sebastián Beccacece como ayudante de campo, mientras que el corralense Martín Bressán se desempeña como preparador físico. En ‘La Celeste’ -que jugará en el Grupo H, con Arabia Saudita, Cabo Verde y España-, la villamariense Magalí Conde, ex ‘profe de gimnasia’ de la Escuela Bernardino Rivadavia, es una de las responsables de Logística y Coordinación del cuerpo técnico que lidera Marcelo Bielsa.

EL EQUIPO DE BIELSA. El DT de Uruguay, con pasado como jugador de Instituto, tiene a la villamariense Magalí Conde en su cuerpo técnico. /// PERFIL CÓRDOBA

Gente conocida

Además de los nueve cordobeses mencionados, el Mundial más ancho, más largo y más numeroso de la historia (tres sedes, 39 días, 104 partidos, 48 selecciones y 1.248 futbolistas), tendrá como protagonistas a varios conocidos del fútbol de nuestra provincia. Alfaro y Bielsa, respectivos DT de Ecuador y Uruguay son algunos de ellos, ya que ‘Lechuga’ dirigió 14 partidos a Belgrano en 2001 y ‘El Loco’ jugó 16 encuentros para Instituto en 1977.

En este rubro se destacan siete exjugadores de Talleres que serán de la partida en la Copa de la Fifa de América del Norte, quienes integraron los planteles profesionales del club de barrio Jardín en la última década. La nómina de mundialistas con pasado albiazul está conformada por el argentino Facundo Medina; los paraguayos Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda y Ramón Sosa; los ecuatorianos Piero Hincapié y Alan Franco; y el colombiano Juan Camilo Portilla.

Tendrán aporte mediterráneo las delegaciones de Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay, y habrá dos entrenadores y otros siete jugadores con pasado en el fútbol de La Docta.

Por el lado de la Selección Argentina, las reincidencias de Romero, Molina y Álvarez no alterará la nómina de futbolistas cordobeses en la historia de los Mundiales, que mantendrá 25 casilleros. Mario Kempes (Alemania 1974, Argentina 1978 y España 1982) y Oscar Ruggeri (México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994), son los que registran más participaciones, ya que ambos jugaron tres campeonatos consecutivos. Le siguen, con dos presencias, Osvaldo Ardiles y Américo Gallego (1978 y 1982); Claudio López (Francia 1998 y Corea/Japón 2002); Pablo Aimar (2002 y Alemania 2006); Walter Samuel (2002 y Sudáfrica 2010); Nicolás Burdisso (2006 y 2010); Martín Demichelis (2010 y Brasil 2014); y Paulo Dybala (Rusia 2018 y Qatar 2022)

El listado se completa con Raúl Alberto Páez (Chile 1962); Rolando Hugo Irusta (Inglaterra 1966); Ramón Heredia y Roberto Telch (1974); Miguel Ángel Oviedo (1978); José Luis Cuciuffo (1986); Gustavo Dezotti (1990); Fabricio Coloccini (2006); Javier Pastore y Mario Bolatti (2010); Hugo Campagnaro (2014); y Cristian Pavón (2018). A ellos hay que añadir a Juan Eduardo Hohberg, exdelantero y entrenador nacido en Alejo Ledesma, quien representó a Uruguay como jugador en Suiza 1954 y como DT en Alemania 1974; y al arquero Carlos Leonel Trucco, oriundo de Balnearia, quien integró el seleccionado de Bolivia en Estados Unidos 1994.

LOS DOS DEL ‘TRI’. Guillermo Marino y Martín Bressán, segundo y cuarto de la fila, acompañan al DT Sebastián Beccacece en Ecuador. /// CEDOC PERFIL

Un tal Maidana

Alexandro Maidana es el más joven de los 26 integrantes del seleccionado de Paraguay que competirá en el Mundial 2026. Tiene 20 años, se desempeña como lateral izquierdo y desde marzo pasado es jugador de Talleres, adonde llegó como el último de los refuerzos para el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Maidana, quien el año pasado representó a su país en el Mundial Sub-20 de Chile, será el sexto futbolista de un club cordobés que cantará ‘presente’ en el máximo evento que organiza la Fifa.

Todos sus antecesores comparten con Maidana la particularidad de que participaron de competencias mundialistas siendo futbolistas de la ‘T’: Miguel Ángel Oviedo (1978), Luis Adolfo Galván (1978/1982), José Daniel Valencia (1978/1982) y Héctor Rodolfo Baley (1982) lo hicieron con Argentina; y Alan Franco -quien hará doblete, esta vez como jugador de Atlético Mineiro de Brasil- representó a Ecuador en 2022. ‘La Cata’ Oviedo, quien en el transcurso de su carrera futbolística también lució los colores de Palermo, Racing de Nueva Italia e Instituto, es el único integrante de este grupo que nació en territorio cordobés.

ALEXANDRO VI. En sus redes, Talleres celebró la convocatoria del paraguayo Maidana. Otros cinco futbolistas del club jugaron Mundiales. /// CLUB ATLÉTICO TALLERES

Según una disposición de la Fifa, que tiene como objetivo incentivar el compromiso de los clubes con los Mundiales, Talleres cobrará US$ 10.950 por día durante la estadía de Maidana en el torneo ecuménico. Serán beneficiarios de este régimen 449 entidades de 71 países diferentes, empezando por Manchester City, que aporta al certamen 19 futbolistas, la misma cantidad que todos los equipos de la Primera División de la AFA.

Talleres será uno de los 11 equipos de la Liga Profesional que marcará presencia en el Mundial 2026, con la participación de un jugador. La entidad de barrio Jardín suma seis futbolistas en el máximo torneo de la Fifa.

Como la Fifa señala expresamente que “recibirán esta compensación todos los clubes en los que haya militado el futbolista en los dos años anteriores al campeonato”, en el caso de Maidana Talleres compartirá el incentivo con los clubes paraguayos Resistencia y Guaraní. Por la misma normativa, el Albiazul repartiría beneficios con River Plate y Atlanta United de Estados Unidos en virtud de la convocatoria de Galarza Fonda; y con Nottingham Forest de Inglaterra y Palmeiras de Brasil por la citación de Ramón Sosa.

CUARTO MUNDIAL. Pablo Aimar jugó los torneos de Corea/Japón 2002 y Alemania 2006, y fue ayudante de campo en Qatar 2022. /// CEDOC PERFIL

FUTBOLISTAS CORDOBESES EN MUNDIALES

Suiza 1954: Juan Eduardo Hohberg (Alejo Ledesma); Peñarol de Montevideo/Selección de Uruguay.

Chile 1962: Raúl Alberto Páez (Laborde); San Lorenzo/Selección Argentina.

Inglaterra 1966: Rolando Hugo Irusta (Noetinger); Lanús/Selección Argentina.

Alemania 1974: Ramón Armando Heredia (Cruz del Eje); Atlético de Madrid, España/Selección Argentina. /// Mario Alberto Kempes (Bell Ville); Rosario Central/Selección Argentina. /// Roberto Telch (San Vicente); San Lorenzo/Selección Argentina.

Argentina 1978: Osvaldo Ardiles (Córdoba); Huracán/Selección Argentina. /// Américo Rubén Gallego (Morteros); Newell´s/Selección Argentina. /// Mario Alberto Kempes (Bell Ville); Valencia, España/Selección Argentina. /// Miguel Ángel Oviedo (Córdoba); Talleres/Selección Argentina.

España 1982: Osvaldo Ardiles (Córdoba); Tottenham Hotspur, Inglaterra/Selección Argentina. /// Américo Rubén Gallego (Morteros); River Plate/Selección Argentina. /// Mario Alberto Kempes (Bell Ville); River Plate /Selección Argentina.

México 1986: José Luis Cuciuffo (Córdoba); Vélez Sarsfield/Selección Argentina. /// Oscar Alfredo Ruggeri (Corral de Bustos); River Plate/Selección Argentina.

Italia 1990: Gustavo Abel Dezotti (Monte Buey); Newell´s/Selección Argentina. /// Oscar Alfredo Ruggeri (Corral de Bustos); Real Madrid, España/Selección Argentina.

Estados Unidos 1994: Oscar Alfredo Ruggeri (Corral de Bustos); San Lorenzo /Selección Argentina. /// Carlos Leonel Trucco (Balnearia); Bolívar, Bolivia/Selección de Bolivia.

Francia 1998: Claudio Javier López (Río Tercero); Valencia, España/Selección Argentina.

Corea del Sur/Japón 2002: Walter Adrián Samuel (Laborde); Roma, Italia/Selección Argentina. /// Pablo César Aimar (Río Cuarto); Valencia, España/Selección Argentina. /// Claudio Javier López (Río Tercero); Lazio, Italia /Selección Argentina.

Alemania 2006: Fabricio Coloccini (Alta Gracia); Deportivo La Coruña, España/Selección Argentina. /// Nicolás Andrés Bursisso (Altos de Chipión); Inter, Italia/Selección Argentina. /// Pablo César Aimar (Río Cuarto); Valencia, España/Selección Argentina.

Sudáfrica 2010: Martín Gastón Demichelis (Justiniano Posse); Bayern Múnich, Alemania/Selección Argentina. /// Nicolás Andrés Bursisso (Altos de Chipión); Roma, Italia/Selección Argentina. /// Walter Adrián Samuel (Laborde); Inter, Italia/Selección Argentina. /// Mario Ariel Bolatti (La Para); Fiorentina, Italia/Selección Argentina. /// Javier Matías Pastore (Córdoba); Palermo, Italia/Selección Argentina.

Brasil 2014: Hugo Armando Campagnaro (Coronel Baigorria). Inter, Italia/Selección Argentina. /// Martín Gastón Demichelis (Justiniano Posse); Manchester City, Inglaterra/Selección Argentina.

Rusia 2018: Cristian Pavón (Córdoba); Boca Juniors/Selección Argentina. /// Paulo Exequiel Dybala (Laguna Larga); Juventus, Italia/Selección Argentina. ///

Qatar 2022: Cristian Gabriel Romero (Córdoba); Tottenham Hotspur, Inglaterra/Selección Argentina. /// Nahuel Molina Lucero (Embalse); Atlético de Madrid, España/Selección Argentina. /// Julián Álvarez (Calchín); Manchester City, Inglaterra/Selección Argentina. /// Paulo Exequiel Dybala (Laguna Larga); Roma, Italia/Selección Argentina.

Estados Unidos, México y Canadá 2026: Cristian Gabriel Romero (Córdoba); Tottenham Hotspur, Inglaterra/Selección Argentina. /// Nahuel Molina Lucero (Embalse); Atlético de Madrid, España/Selección Argentina. /// Julián Álvarez (Calchín); Atlético de Madrid, España /Selección Argentina.