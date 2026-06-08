Claudio Barrelier está detenido en Bouwer, aislado y monitoreado con cámaras las 24 horas

Después de permanecer internado en el Hospital Modular de Bouwer, Claudio Barrelier, imputado por el femicidio de Agostina Vega volvió a estar bajo la órbita y cuidado del Servicio Penitenciario. Desde entonces está aislado y monitoreado las 24 horas por razones de seguridad.

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Hay dos motivos: los detalles que se van conociendo de la causa podrían generar una reacción del resto de detenidos en su contra. Pero además, él comunicó inicialmente "ideas suicidas" en una entrevista psicológica. La consigna es preservarlo de ambas circunstancias.

El viernes por la tarde fue dado de alta del nosocomio que depende del Ministerio de Salud, instalado dentro del perímetro carcelario. Salió con medicación prescripta por los médicos que lo trataron. Se encuentra estable. El trato con el personal penitenciario es normal, no ha mostrado reacciones agresivas. Su situación de alojamiento es similar a la de Pablo Laurta, el presunto doble femicida de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio.

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Solo y controlado

Desde que Barrelier salió del hospital, no tiene contacto con ningún otro preso. El Servicio Penitenciario adaptó una sala del servicio médico que se convirtió en celda unipersonal. No tiene ningún elemento a su alcance para autolesionarse, si le surgiera alguna iniciativa de esa naturaleza.

Cuando fue derivado al Hospital Modular se explicó que en una entrevista psicológica había expresado “ideas suicidas”. En realidad, nunca cometió ningún acto que llevara a pensar en una conducta de ese tipo, pero la gravedad del caso y el impacto que tiene hizo que las autoridades elevaran las medidas de seguridad.

Además hay un monitoreo permanente de sus movimientos a través de cámaras.

Osvaldo Fassetta, el segundo detenido por encubrimiento agravado, en la investigación que conduce el fiscal, Raúl Garzón, está en condiciones similares. Fue alojado en un espacio solo y permanece aislado del resto. Tampoco tiene contacto con Barrelier.