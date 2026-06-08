Momentos de tensión se vivieron en las Cataratas del Iguazú luego de que un turista se arrojó al agua para recuperar un celular que se le había caído. Tras lo ocurrido, profesionales del parque lo instruyeron sobre los procedimientos de seguridad del lugar y fue expulsado.

El insólito y arriesgado episodio ocurrió este sábado en el Parque Nacional de Iguazú de Brasil y fue registrado en video por otros visitantes que vieron asombrados cómo el hombre, en medio de una excursión, se colgó de la pasarela para recuperar el dispositivo, según explicó el medio G1.

La situación fue rápidamente controlada por bomberos civiles del parque, quienes están a cargo de la vigilancia de los senderos, incluyendo el camino que conduce a la Garganta del Diablo, con el objetivo de proteger a los turistas que se acercan diariamente al predio.

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Luego del tenso episodio, el Parque Nacional de Iguazú, en este caso el de Brasil, emitió un comunicado para reprochar la actitud del turista y recordaron que está "expresamente prohibido sobrepasar, trepar o sentarse en las barandas del sitio" ya sea para sacarse fotos o recuperar objetos caídos.

"Tras conocer la situación, los profesionales intervinieron de inmediato, instruyeron al visitante sobre los procedimientos de seguridad y acompañaron al turista hasta el final del recorrido, momento en el que fue expulsado del parque", detallaron las autoridades.

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Al inicio de cada excursión, la administración le brinda a los turistas instrucciones de seguridad de parte de los equipos de emergencia que operan en las instalaciones y en ellas está establecido que, en caso de que algún objeto se caiga al río o a las laderas, solo se debe notificar a los bomberos para evaluar la posibilidad de rescate, sin ninguna otra acción.

"Esta medida es fundamental para preservar la integridad de los profesionales que participan en las operaciones de rescate y para garantizar la seguridad de los demás visitantes", explicaron desde el parque con respecto a lo ocurrido y al trabajo que se realiza entre bomberos, equipos de seguridad y, en ocasiones, Policía Militar.

Más allá de que el episodio ocurrió del lado brasileño del parque, desde La Nación indicaron que desde la administración argentina remarcaron que "el comportamiento de los turistas debe ser responsable" y recordaron el riesgo que conlleva el tránsito por las pasarelas del lugar.

AS/ff