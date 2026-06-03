Tragedia en Tierra del Fuego: quién es el guía y la turista que murieron en los glaciares

Una excursión de trekking en uno de los paisajes más imponentes de la Patagonia terminó en tragedia. El guía de montaña Emiliano Feidas y la turista uruguaya Abril Melina Marino Pereira fueron hallados sin vida en el Glaciar Vinciguerra, ubicado en las cercanías de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego.

La desaparición de ambos había sido reportada durante la noche del lunes, luego de que no regresaran en el horario previsto tras iniciar una travesía por la zona. A partir de la alerta, la Comisión de Auxilio de Ushuaia, junto con efectivos policiales y personal de Defensa Civil, desplegó un intenso operativo de búsqueda en condiciones meteorológicas adversas y en un terreno de alta complejidad.

Los rescatistas localizaron los cuerpos en la parte superior del glaciar durante la madrugada del martes. Según las primeras hipótesis de los investigadores y de los equipos de rescate, las víctimas habrían sufrido una caída de gran violencia en uno de los sectores más técnicos del recorrido, aunque las causas exactas del hecho continúan bajo investigación judicial.

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El Glaciar Vinciguerra es uno de los destinos más visitados por quienes practican senderismo y montañismo en la región. El circuito demanda varias horas de caminata y atraviesa zonas de hielo, pendientes pronunciadas, turbales y sectores rocosos que requieren experiencia y equipamiento adecuado, especialmente durante la temporada invernal.

Feidas era un reconocido guía de montaña en Ushuaia y contaba con una amplia trayectoria en actividades de aventura y turismo especializado. Además, era músico y participaba activamente en la escena cultural fueguina. Por su parte, Marino Pereira, oriunda de Maldonado, Uruguay, había llegado a la Argentina para disfrutar de unas vacaciones y realizar actividades vinculadas al turismo de naturaleza.

La noticia generó una profunda conmoción tanto en Tierra del Fuego como en Uruguay. Mientras familiares, amigos y colegas despiden a las víctimas, las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.