La morosidad de las familias argentinas alcanzó un pico histórico del 11,5%

La morosidad de los hogares argentinos continúa en aumento y encendió una señal de alerta entre entidades financieras y especialistas en economía. De acuerdo con los últimos relevamientos del sector, el nivel de incumplimiento en los pagos de préstamos y financiamientos alcanzó el 11,5%, una de las cifras más elevadas registradas en los últimos años.

El dato refleja las dificultades que enfrentan muchas familias para cumplir con sus compromisos financieros en un contexto de pérdida del poder adquisitivo, aumento del costo de vida y fuerte presión sobre los ingresos. Los atrasos se observan principalmente en créditos personales, tarjetas de crédito y líneas de financiamiento destinadas al consumo.

Analistas del sistema financiero señalan que el incremento de la morosidad está vinculado a una combinación de factores. Por un lado, el crecimiento del endeudamiento de los hogares durante los últimos meses; por otro, la persistencia de gastos esenciales que absorben una parte cada vez mayor de los ingresos familiares, como alimentos, servicios públicos, alquileres y transporte.

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La situación se vuelve especialmente compleja para los sectores de ingresos medios y bajos, que suelen tener menor margen para afrontar imprevistos económicos. En muchos casos, las familias recurren al crédito para cubrir gastos corrientes y luego encuentran dificultades para sostener el pago de las cuotas.

Desde el sector financiero observan con atención la evolución de estos indicadores, ya que un aumento sostenido de la mora puede afectar tanto a los consumidores como a las entidades crediticias. Por ese motivo, algunas instituciones comenzaron a ofrecer planes de refinanciación y alternativas para reestructurar deudas con el objetivo de evitar un deterioro mayor en la capacidad de pago de los clientes.

Los especialistas advierten que, si bien la expansión del crédito puede impulsar el consumo y la actividad económica, resulta fundamental que esté acompañada por una mejora en los ingresos reales y una mayor estabilidad financiera de los hogares. De lo contrario, el endeudamiento puede transformarse en una carga difícil de sostener.

En este contexto, la evolución de la morosidad se ha convertido en uno de los indicadores más observados por economistas y bancos, ya que permite medir el estado de las finanzas familiares y anticipar posibles tensiones en el sistema crediticio. El desafío para los próximos meses será determinar si este nivel de incumplimiento representa un pico transitorio o el inicio de una tendencia más prolongada.