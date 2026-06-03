Alerta por la circulación de virus respiratorios: ¿cómo prevenirlo?

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de las actividades en espacios cerrados, las autoridades sanitarias y los especialistas advirtieron sobre un incremento en la circulación de virus respiratorios en distintas regiones del país. Entre los principales agentes detectados se encuentran la influenza, el virus sincicial respiratorio (VSR), el SARS-CoV-2 y otros virus que suelen provocar cuadros respiratorios agudos, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Los reportes epidemiológicos indican que durante las últimas semanas se registró un crecimiento sostenido de consultas médicas por síntomas respiratorios, así como un aumento de internaciones vinculadas a infecciones respiratorias agudas. Frente a este escenario, los expertos remarcan la importancia de reforzar las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio y evitar complicaciones.

Entre las recomendaciones principales se encuentra mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente las vacunas contra la gripe y el COVID-19 para los grupos de riesgo. También se aconseja ventilar los ambientes de manera frecuente, incluso durante los días fríos, para disminuir la concentración de virus en espacios cerrado.

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Otra medida clave es el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel, especialmente después de toser, estornudar o regresar de lugares concurridos. Asimismo, se recomienda cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar y evitar compartir utensilios, vasos o mate cuando se presentan síntomas compatibles con una infección respiratoria.

Los especialistas también sugieren evitar el contacto cercano con personas enfermas y permanecer en el hogar en caso de presentar fiebre, tos, congestión nasal o malestar general. De esta manera, se reduce la posibilidad de transmitir el virus a otras personas, particularmente a quienes tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

En el caso de los niños, los pediatras destacan la importancia de consultar tempranamente ante signos de dificultad respiratoria, respiración acelerada, hundimiento de las costillas al respirar, rechazo de alimentos o decaimiento marcado. En los adultos mayores y pacientes con enfermedades preexistentes, la atención médica oportuna también resulta fundamental para prevenir complicaciones.

Las autoridades sanitarias insisten en que la combinación de vacunación, higiene, ventilación y consulta médica temprana continúa siendo la herramienta más eficaz para atravesar la temporada de virus respiratorios con menor impacto en la salud de la población. Mientras se espera que la circulación viral se mantenga elevada durante las próximas semanas, la prevención sigue siendo la principal aliada para evitar contagios y proteger a los grupos más vulnerables.