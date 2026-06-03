90 muertos y 300.000 evacuados por incendios forestales a nivel global en 2025

Los incendios forestales dejaron durante 2025 un saldo devastador en distintos puntos del planeta. Aunque la superficie total afectada por el fuego fue una de las más bajas de las últimas dos décadas, los expertos advirtieron que el impacto humano y económico alcanzó niveles récord, con más de 90 personas fallecidas y más de 300.000 evacuados en diversos países.

Un informe internacional elaborado por investigadores de la Universidad de East Anglia y publicado en la revista científica Nature Reviews Earth & Environment señala que los incendios más destructivos se registraron en Canadá, Estados Unidos, Europa y Corea del Sur. Estos eventos extremos obligaron a evacuar a cientos de miles de personas y provocaron pérdidas económicas sin precedentes.

Los especialistas destacaron una tendencia preocupante: aunque la cantidad total de hectáreas quemadas en el mundo fue un 16% inferior al promedio histórico, los incendios ocurrieron cada vez más cerca de zonas urbanas y áreas densamente pobladas, lo que multiplicó los daños materiales y el riesgo para la vida humana. En total, durante 2025 se quemaron alrededor de 335 millones de hectáreas en todo el planeta.

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Uno de los episodios más graves se produjo en América del Norte, donde enormes incendios afectaron bosques y comunidades enteras. En Europa, una intensa ola de calor favoreció la propagación de las llamas en varios países mediterráneos, obligando a evacuaciones masivas y generando importantes pérdidas ambientales.

Además de las consecuencias humanas, los incendios provocaron daños económicos históricos. Según el estudio, 2025 se convirtió en el año más costoso jamás registrado para las aseguradoras en materia de incendios forestales. Solo algunos de los grandes incendios ocurridos en Estados Unidos generaron pérdidas valuadas en decenas de miles de millones de dólares.

Los investigadores advirtieron que el cambio climático, las sequías prolongadas, las olas de calor más intensas y el crecimiento de las poblaciones en zonas cercanas a áreas forestales están aumentando el riesgo de incendios extremos. Por ese motivo, reclamaron mayores inversiones en prevención, sistemas de alerta temprana y estrategias de adaptación para reducir el impacto de futuras catástrofes.

El informe concluye que los incendios de 2025 demostraron que una menor superficie quemada no necesariamente implica un menor riesgo. Por el contrario, los expertos sostienen que la intensidad y ubicación de los focos se han convertido en factores determinantes para medir el verdadero impacto de estos fenómenos sobre la sociedad y el ambiente.