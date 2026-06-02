Jubilaciones: ¿de cuánto son los aumentos de junio?

En junio, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 2,58%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $473.317,99.
Las jubilaciones y pensiones que no superen los $473.317,99. recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
Este mes las jubilaciones y pensiones reciben el medio aguinaldo.
Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo incluido, quedan así:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $553.981,59
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $493.483,89
- Pensión Madre de 7 hijos: $674.976,99
En junio, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,58%.
De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $144.932, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $471.915, la Asignación Familiar por Hijo a $72.474 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $235.967.