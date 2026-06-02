Mundial 2026: el 80% de los trabajadores pide que las empresas transmitan los partidos

La forma en que las empresas gestionan el Mundial de fútbol 2026 será un factor decisivo para el clima de trabajo. Un estudio de Great To Work Argentina reveló que el 46% de los encuestados manifestó que prefiere ver los encuentros en el lugar de trabajo, mientras que un 30% elegiría la modalidad de home office para seguirlos desde su lugar.

Por otro lado, la alternativa de mantener las tareas habituales sin ningún tipo de cambio fue de un 4%.

Al evaluar las expectativas puntuales ante los partidos de la Selección Argentina, el 36% espera que las compañías acondicionan áreas comunes para ver las transmisiones.

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El estudio detalló cuáles son las acciones internas más valoradas por el personal para acompañar el torneo. Las actividades de integración, como prodes, sorteos o entrega de camisetas, lideraron las preferencias con el 60% de las menciones.

Detrás se ubicaron la instalación de pantallas en la oficina, la comunicación clara sobre las pautas de trabajo de esos días. Y, solo un 5% indicó no esperar ninguna iniciativa.

El recuerdo del último Mundial sirve como antecedente. Según el informe en las compañías que facilitaron las transmisiones o modificaron los horarios, la motivación del personal aumentó un 69%.

Por otro lado, en los lugares donde no se implementó ninguna acción diferencial, el desinterés institucional provocó una caída de la motivación en el 31% de los colaboradores.