El estigma de la corona: la crisis de los campeones mundiales eliminados en primera fase

La historia de la Copa del Mundo muestra un patrón repetitivo que afecta directamente a quienes logran tocar el cielo con las manos. La obtención del trofeo más preciado del deporte suele transformarse, cuatro años más tarde, en una trampa táctica y física de la que muy pocos seleccionados logran escapar con éxito.

El fenómeno de la eliminación del campeón defensor en la fase de grupos no es una anomalía moderna ni una simple racha de mala fortuna. Este proceso responde a variables futbolísticas concretas, donde la falta de recambio generacional y el desgaste psicológico juegan un papel determinante en el rendimiento.

El drama de Leo Morales: le robaron la medalla de campeón con Belgrano

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las razones tácticas del fracaso en el Mundial

En su libro Ángeles con caras sucias, el reconocido historiador Jonathan Wilson desmenuza cómo la evolución del juego penaliza drásticamente el inmovilismo. Los equipos campeones tienden a mantener la base que los consagró, transformándose en formaciones predecibles para rivales que pasaron años estudiándolos.

El factor de la intensidad física es otro elemento que la historiografía del fútbol resalta con frecuencia. Los futbolistas que llegan a la cima suelen arrastrar una acumulación extrema de partidos en las ligas europeas más exigentes, lo que reduce notablemente su respuesta física en el torneo posterior.

El planteo ultra defensivo de Senegal en el partido inaugural de 2002 expuso las rigideces de una Francia que carecía de variantes

Un caso emblemático ocurrió con Italia en el Mundial de Chile 1962, tras un largo período de interrupción por la guerra y reestructuraciones. El conjunto europeo, que portaba el prestigio de sus viejas glorias, sucumbió rápidamente ante la agresividad y el orden táctico de sus oponentes del grupo.

Brasil sufrió este flagelo en Inglaterra 1966, llegando como bicampeón indiscutido del planeta. La falta de una renovación adecuada en la plantilla, combinada con la violencia permitida por los arbitrajes de la época, dejó al equipo de Pelé fuera de la competencia de manera prematura y sorpresiva.

La Selección de Francia en 2002 personificó la máxima expresión de este colapso futbolístico en la era moderna. El plantel que lideraba el fútbol internacional llegó a la cita de Corea-Japón con sus principales figuras lesionadas o extenuadas, despidiéndose del torneo sin anotar un solo gol.

Juan Manuel Cerúndolo cayó con Berrettini y puso fin a su sueño en París

En la obra La pirámide invertida, se detalla cómo el planteo ultra defensivo de Senegal en el partido inaugural de 2002 expuso las rigideces de una Francia que carecía de variantes. Aquella derrota por uno a cero marcó el inicio del fin para un mediocampo que lucía estático y sin respuestas.

Italia repitió la triste experiencia en Sudáfrica 2010, bajo la conducción de Marcello Lippi. El entrenador apostó por la vieja guardia que se había coronado en Alemania 2006, pero la falta de frescura física y la ausencia de ideas creativas los condenaron al último puesto de su zona.

La eliminación italiana ante Eslovaquia en el decisivo partido de Johannesburgo desnudó el estancamiento del sistema de juego peninsular. Las crónicas periodísticas de la revista El Gráfico de aquel año reflejaron con precisión la alarmante carencia de rebeldía táctica del campeón defensor.

El decisivo partido de Johannesburgo desnudó el estancamiento del sistema de juego peninsular

España llegó a Brasil 2014 con el cartel de dominador absoluto del fútbol global tras ganar dos Eurocopas y un Mundial. Sin embargo, el famoso estilo de posesión, conocido popularmente como el tiquitaca, fue neutralizado de forma categórica por transiciones rápidas de Holanda y Chile.

El categórico cinco a uno que el seleccionado de los Países Bajos le propinó a España en Salvador de Bahía destruyó la resistencia psicológica del plantel. Los analistas internacionales coincidieron en que el ciclo de esa generación había alcanzado su punto final debido al desgaste mental.

Alemania no escapó a la tendencia en Rusia 2018, quedando eliminada en una zona que compartía con Suecia, México y Corea del Sur. El equipo de Joachim Löw exhibió una alarmante lentitud en el retroceso defensivo, un defecto que sus rivales explotaron con contragolpes letales y precisos.

Gustavo Alfaro le puso voz a la convocatoria de Paraguay para el Mundial 2026

El periodista e historiador Brian Glanville, en su exhaustiva obra The Story of the World Cup, sostiene que el éxito prolongado genera una falsa sensación de seguridad en los entrenadores. Esto los lleva a confiar ciegamente en sistemas que el resto del mundo ya aprendió a contrarrestar.

La historia demuestra que el estatus de campeón otorga un prestigio inigualable, pero al mismo tiempo coloca un blanco en la espalda del poseedor del título. La exigencia del fútbol moderno no permite la contemplación ni el apego nostálgico a las tácticas que alguna vez dieron resultado.