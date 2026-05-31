El milagro de Belo Horizonte en 1950: cómo Estados Unidos venció a Inglaterra en el Mundial

La Copa del Mundo de 1950 celebrada en Brasil albergaba una expectativa desmedida por el debut de Inglaterra en los torneos de la FIFA. El conjunto británico llegaba a Sudamérica con el cartel de máximo favorito, amparado por una jerarquía profesional que intimidaba a todos sus rivales.

El 29 de junio de junio de ese año, en el Estadio Independencia de Belo Horizonte, los inventores del fútbol debían enfrentar a Estados Unidos. El conjunto norteamericano estaba compuesto por futbolistas de origen humilde, inmigrantes y trabajadores que practicaban el deporte de forma amateur.

Estudiantes se impuso ante un Rosario Central irreconocible y avanzó por la Copa Argentina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los pronósticos de la prensa internacional auguraban una goleada histórica a favor de los ingleses, quienes venían de vencer pacíficamente a Chile. Nadie imaginaba que el entrenador escocés Bill Jeffrey lograría coordinar una defensa tan sólida frente a las figuras de la liga inglesa.

El dominio británico fue abrumador durante los primeros 30 minutos del encuentro, estrellando varios remates en los postes del arco rival. El arquero estadounidense Frank Borghi se convirtió en la figura excluyente del partido al detener los embates de Stanley Mortensen.

La hazaña de Belo Horizonte y el impacto en la historia de los Mundiales

La sorpresa mayúscula llegó en el minuto 38 del primer tiempo, cuando el mediocampista Walter Bahr lanzó un remate de larga distancia. El delantero haitiano Joe Gaetjens conectó el balón de cabeza y descolocó por completo al arquero inglés Bert Williams.

Los pronósticos de la prensa internacional auguraban una goleada histórica a favor de los ingleses

De acuerdo con el historiador de fútbol Brian Glanville en su libro The Story of the World Cup, el gol provocó una mezcla de incredulidad y desesperación. Los británicos intentaron reaccionar con vehemencia, pero carecieron de la claridad necesaria para romper el cerrojo defensivo.

El planteo táctico norteamericano resistió con hidalguía durante todo el complemento, multiplicando las marcas ante la desesperación del equipo europeo. Los aficionados brasileños presentes en el estadio comenzaron a volcar su total apoyo hacia el humilde combinado norteamericano.

El pitazo final del árbitro italiano Generoso Dattilo consumó el resultado más inesperado de la disciplina, desatando una celebración memorable. El marcador final de un gol contra cero dejaba en evidencia que la brecha entre el fútbol profesional y el amateur podía reducirse.

Manu Ginóbili celebró el pase de los Spurs a la final de la NBA: "Increíble lo de este equipo"

La repercusión en territorio británico fue tan insólita que muchos periódicos de Londres creyeron que el cable informativo contenía un error de tipeo. Algunos editores publicaron que Inglaterra había ganado diez a uno, asumiendo que faltaba un dígito en el reporte recibido.

La prensa estadounidense apenas otorgó espacio a la victoria, ya que el fútbol tradicional de ese país no gozaba de la popularidad actual. El histórico triunfo en Belo Horizonte quedó archivado durante décadas como una anomalía estadística dentro de la competencia global.

El histórico triunfo en Belo Horizonte quedó archivado durante décadas como una anomalía estadística

El impacto a largo plazo de este partido demostró que el favoritismo histórico no garantizaba el éxito en la máxima cita del balompié internacional. La derrota forzó a la dirigencia de la federación inglesa a replantear sus métodos de entrenamiento y selección de futbolistas.

Aquella tarde en Minas Gerais quedó grabada como el nacimiento de los grandes batacazos en los Mundiales, transformando el desarrollo del torneo moderno. El recuerdo de Gaetjens y Borghi permanece intacto como el símbolo supremo de que las distancias en la cancha son relativas.