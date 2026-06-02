Las universidades argentinas cayeron en el ránking mundial.

Las universidades argentinas registraron un retroceso en uno de los principales rankings internacionales de educación superior, una situación que volvió a encender el debate sobre la inversión en ciencia, tecnología e investigación en el país.

De acuerdo con la más reciente medición del Center for World University Rankings (CWUR), varias instituciones argentinas perdieron posiciones respecto del año anterior. Entre ellas se encuentra la Universidad de Buenos Aires, que continúa siendo la universidad mejor ubicada del país, aunque descendió 19 lugares en la clasificación global.

Según el informe, la UBA pasó a ocupar el puesto 409 entre las más de 21.000 universidades evaluadas a nivel mundial. A pesar de la caída, mantiene el liderazgo entre las instituciones argentinas y sigue figurando dentro del grupo de las 500 mejores del planeta.

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El ranking elaborado por CWUR evalúa aspectos vinculados con la calidad educativa, la empleabilidad de los graduados, la excelencia del cuerpo docente y el desempeño en investigación científica. Los especialistas señalan que la producción académica y la inversión en ciencia son factores determinantes para mejorar la posición de las universidades en este tipo de mediciones internacionales.

La Argentina cuenta actualmente con siete universidades ubicadas entre las 2.000 mejores del mundo según este ranking, todas ellas públicas. Además de la UBA, aparecen instituciones como la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Rosario, entre otras.

Por otra parte, en el ranking QS World University Rankings 2026, la UBA continúa siendo la universidad argentina con mejor desempeño y se destaca especialmente en varias disciplinas académicas, con cinco carreras ubicadas entre las 50 mejores del mundo.

La caída registrada en el CWUR reavivó las discusiones sobre el financiamiento universitario y científico. Rectores, investigadores y especialistas advierten que la continuidad de proyectos de investigación, la infraestructura académica y la formación de recursos humanos son elementos clave para sostener la competitividad internacional de las universidades argentinas.

Mientras tanto, la UBA conserva su condición de principal referencia académica del país, aunque el descenso en el ranking refleja los desafíos que enfrenta el sistema universitario para mantener y mejorar su posicionamiento en el escenario global.