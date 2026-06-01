Una pareja de jubilados necesitó más de un 1.500.000 de pesos por mes para vivir en CABA

Una pareja de jubilados que reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesitó durante el último mes más de 1,5 millones de pesos para cubrir sus gastos básicos y mantener un nivel de vida considerado adecuado. El dato surge de relevamientos realizados por entidades especializadas en el seguimiento del costo de vida de los adultos mayores y vuelve a poner en foco la situación económica que atraviesa este sector de la población.

El cálculo contempla los gastos habituales de un hogar integrado por dos personas mayores, incluyendo alimentación, vivienda, servicios públicos, medicamentos, transporte, atención médica, indumentaria y otros consumos esenciales. La cifra refleja el impacto de la inflación acumulada y del encarecimiento de bienes y servicios que tienen una incidencia significativa en la vida cotidiana de los jubilados.

Entre los rubros que más presionan sobre el presupuesto se destacan los medicamentos y la atención de la salud. Aunque existen programas de cobertura y descuentos, muchos adultos mayores deben afrontar gastos adicionales debido a tratamientos específicos o a productos que no se encuentran completamente cubiertos por las prestaciones vigentes.

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La alimentación también representa una porción importante del presupuesto mensual. El aumento sostenido de los precios de productos básicos obliga a numerosas familias a reorganizar sus hábitos de consumo para intentar equilibrar las cuentas. A ello se suman los incrementos en tarifas de servicios públicos, expensas y transporte, que continúan absorbiendo una parte considerable de los ingresos.

Especialistas en economía y seguridad social señalan que la diferencia entre los ingresos previsionales y el costo de vida sigue siendo uno de los principales desafíos para los jubilados. En muchos casos, quienes perciben haberes mínimos o medios encuentran dificultades para cubrir todos los gastos mensuales sin recurrir a ahorros, ayuda familiar o actividades complementarias que les permitan generar ingresos adicionales.

La situación resulta especialmente compleja para aquellas personas que alquilan una vivienda o que deben afrontar tratamientos médicos permanentes. Estos factores pueden elevar significativamente el nivel de gastos por encima del promedio estimado.

Organizaciones que representan a jubilados y pensionados vienen reclamando medidas orientadas a mejorar el poder adquisitivo de los haberes previsionales y a garantizar un acceso más amplio a medicamentos y servicios de salud. Sostienen que el aumento del costo de vida afecta de manera directa a uno de los sectores más vulnerables frente a los cambios económicos.

En este contexto, el dato de que una pareja de jubilados necesita más de un millón quinientos mil pesos mensuales para vivir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vuelve a abrir el debate sobre la suficiencia de las jubilaciones y sobre las políticas destinadas a proteger el bienestar de los adultos mayores en un escenario económico desafiante.